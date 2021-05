Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli sono stati paparazzati insieme, ma attenzione: nulla è come sembra tra i due.

Cecilia Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione mediatica non appena il suo fidanzato Ignazio Moser, con cui ormai è legata da diversi da anni da quando è scoppiato l’amore al Grande Fratello Vip, ha scelto di prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi.

Per questo motivo ogni suo piccolo gesto non passa inosservato, in quanto in molti sono curiosi di sapere come e con chi trascorrerà queste settimane in cui è da sola senza il suo compagno di vita. I paparazzi, dunque, hanno iniziato a seguirla e di recente l’hanno beccata in compagnia di Pierpaolo Pretelli, l’ex velino moro di Striscia La Notizia.

I fotografi che li hanno immortalati insieme sottolineano come durante il momento dell’incontro non ci fosse Giulia Salemi, la fidanzata di lui, e come la sorella minore di Belen sia senza il suo compagno, visto che impegnato nella realizzazione del reality show di canale 5, sospettando dunque che tra i due ci possa essere essere del tenero, ma è realmente così? Assolutamente no e a chiarire il tutto sono stati i fan di Giulia e Pierpaolo, facendo notare un dettaglio che sembrerebbe essere sfuggito ai paparazzi che li hanno immortalati insieme.

Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez insieme a Milano – VIDEO

Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez sono stati paparazzati mentre consumano un caffè in un bar di Milano. I due sembrerebbero essersi incontrati per caso e tra l’altro, dettaglio non di poco conto, non erano di certo da soli! Come è possibile notare dal video che li immortala insieme, che trovate in fondo a questo articolo, con loro c’è anche il famoso Zio Amir, ben noto ai fan dell’ex concorrente della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

Sicuramente, come hanno fatto notare i fedeli sostenitori di Giulia Salemi, se i due avessero voluto incontrarsi perché ci fosse del feeling tra loro, non lo avrebbero di certo fatto in bella vista in un noto bar di Milano. Ne tantomeno si sarebbero portati lo zio Amir con loro. Probabilmente i due hanno semplicemente scambiato quattro chiacchiere anche perché, nonostante i gossip le vedessero non starsi propriamente simpatiche, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono recentemente incontrare all’Isola dei Famosi e tra loro non c’è stato alcun tipo di problema. Tant’è che hanno posato insieme per una foto da pubblicare sui social dopo aver glissato su Francesco Monte.

Tra Cecilia e Pierpaolo non c’è assolutamente nulla se non una bellissima amicizia.