Con un ingresso degno di una vera star, Drusilla Gucci è arrivata ieri sera nello studio dell’Isola dei Famosi ed ha illuminato tutti con la sua energia unica. Come erano vestiti gli opinionisti ed Ilary Blasi ve lo raccontiamo qui.

Oltre a Drusilla Gucci – che ha sfoggiato orecchini della collezione Lullaby realizzata dalla storica gioielleria di Firenze dei fratelli Piccini ed un abito lungo nero con decoro a serpente sulla spalla destra firmato – a risplendere in modo particolare è stato Tommaso Zorzi. Vediamo i look della quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi.

Oltre a Drusilla Gucci, i look visti ieri sera all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi, magrissima e chic, ha scelto un abito della stilista Rhea Costa, famosa soprattutto nel mondo delle spose. Il colore non le donava per il poco contrasto con la sua carnagione, bella la linea ma troppi drappeggi danno l’effetto “tenda anni Ottanta” che in un outfit è sempre meglio evitare. Le scarpe di Le Silla non ci hanno conquistati, ma hanno riscosso un discreto successo su Instagram. Speriamo faccia meglio la prossima volta ma nel complesso è comunque promossa.

La tutina di Elettra è di Marine Serre (440 euro) e più che un outfit per la “prima” serata Mediaset sarebbe stato più adatto per far ginnastica o, secondo alcuni, andare a dormire. Sandalo nude classico e basic che sta bene con tutto e richiamava la grafica lunare ma proprio non ci siamo, è stato uno dei suoi look peggiori all’Isola.

A vincere il premio dello stile per noi è stato senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi. Giacca, pantalone, gilet e cravatta in tinta unita e tutto dello stesso colore con taglio impeccabile. Favoloso o, come direbbe lui, “ci ha fatto impazzire” e confidiamo ora mantenga questo standard anche nelle prossime puntate del reality.

I nostri voti agli outfit del cast in studio:

4 sorrisi per Ilary Blasi

3 glissate e 1 sorriso per Elettra Lamborghini

4 glissate per Iva Zanicchi

4 sorrisi per Tommaso Zorzi

Un nulla di fatto per Iva Zanicchi che in versione caramella ha deluso sia nel colore che nella forma. Aspettiamo di vederla con un abito aderente ed elegante almeno una volta prima che finisca il programma.

Silvia Zanchi