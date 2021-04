Cecilia Rodriguez glissa su Francesco Monte e fa una gaffe con Ilary Blasi

Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi ha preferito glissare su Francesco Monte, ma il web il gesto non è affatto sfuggito.

Cecilia Rodriguez è tornata sul piccolo schermo degli italiani, scegliendo di prendere parte alla scorsa puntata dell’Isola dei Famosi per poter supportare Ignazio Moser, il suo compagno, in questa nuova avventura. Per l’occasione, la padrona di casa Ilary Blasi che gli ha permesso di potersi conoscere, ha dato via ad un’inedita prova ricompensa facendo sottoporre la coppia, seppur a distanza, ad un gioco.

Il gioco in questione consisteva nel fare loro alcune domande in merito alla loro relazione e se le risposte fossero state corrette, per i naufraghi ci sarebbe stata una ricompensa in cibo. Peccato che, fatta eccezione per una sola domanda, i due le hanno sbagliate tutte, ma non solo. Non è sfuggita la scelta della sorella minore di Belen Rodriguez di non voler nominare il suo ex fidanzato Francesco Monte, che ha lasciato in diretta televisiva per poter iniziare una storia con Moser, quando gli è stato chiesto del loro primo bacio al Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez ha glissato su Francesco Monte, preferendo non fare il suo nome mentre rispondeva alle domande di Ilary Blasi, facendo confusione sulle risposte da dare al fine di permettere ad Ignazio Moser di poter vincere la sua prova ricompensa.

Francesco Monte non viene citato da Cecilia Rodriguez: il gesto non sfugge

Ma partiamo dal principio, Ilary Blasi ha chiesto a Cecilia e Ignazio che cosa indossava lei quando si sono dati il primo bacio. La sorella minore di Belen, senza alcuna indugio, ha rivelato di indossare dei pantaloni rossi, mentre il suo fidanzato ha raccontato che era durante la notte di halloween e lui era vestito da vampiro mentre lei da zucca.

La conduttrice è rimasta spiazzata dalle due versioni diverse ed ha chiesto maggiori spiegazioni a Cecilia, che ha scelto di consolarsi così senza Ignazio, e lei ha ammesso di aver fatto confusione. “I pantaloni rossi li ho indossati quando ho lasciato l’altro“ ha dichiarato, facendo rifermento al momento in cui scelse di lasciare Francesco Monte in diretta.

La gaffe di Cecilia Rodriguez non è sfuggita al popolo della rete, che nonostante siano passati anni ricorda bene quel momento. In quanto la giovane Rodriguez, dopo aver congedato Monte, ebbe bisogno di un medico perché si sentì male.

Cecilia parlava di QUESTO pantalone rosso che ha indossato la sera in cui ha lasciato Monte (e poi è stata visitata dal medico). #isola pic.twitter.com/6ThOFviCnU — salvatrash (@salvatrash1) April 29, 2021

Francesco Monte ha scelto di non replicare di fronte a questo momento. Lui con il gossip non vuole averci più a che fare ed è concentratissimo sulla sua carriera da cantante, annunciando durante quelle ore il suo nuovo singolo in collaborazione con Lee Ryan, ex cantante dei Blue.