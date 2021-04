Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: Cecilia Rodriguez si consola così

Ignazio Moser farà il suo ingresso all’Isola dei Famosi, ma che cosa farà Cecilia Rodriguez in queste settimane senza di lui?

Ignazio Moser è uno dei concorrenti scelti per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A differenza degli altri naufraghi raggiungerà le Honduras in un secondo momento, ma il suo ingresso è stato confermato da Ilary Blasi in persona durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi.

Il giovane Moser avrebbe dovuto far parte dei naufraghi già da settimana scorsa, ma a causa di alcuni problemi tecnici era rimasto bloccato in Messico, ma la padrona di casa garantisce che a breve farà il suo debutto all’interno del reality show di canale 5. Anche se le trattative per farlo entrare in gara non sono state tutte rose e fiori. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che la sua compagna Cecilia Rodriguez non fosse particolarmente contenta all’idea di dovergli dire addio per parecchie settimane, pubblico permettendo ovviamente, e che si fosse mostrata contraria a quest’esperienza fino a quando non si sarebbe convinta del contrario.

Ora Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono distanti, ma come trascorrerà lei questo tempo lontano da lui?

Cecilia Rodriguez senza Ignazio Moser: la scelta della sorella di Belen

Cecilia Rodriguez, com’è possibile vedere dal suo profilo Instagram, ha scelto di concentrarsi, in assenza di Ignazio Moser, su cui Ilary Blasi ha rotto il silenzio ricordando l’esperienza al Grande Fratello Vip, a capofitto nel suo lavoro.

La sorella minore di Belen, infatti, pare voler trascorrere queste settimane senza il suo compagno immersa nel lavoro. Dedicandosi alle collezioni lanciate con i membri della sua famiglia. Cecilia, infatti, come i suoi fedeli sostenitori sapranno bene, qualche tempo fa ha lanciato una linea di costumi con sua sorella maggiore e di recente ha dichiarato di essere pronta per il debutto di una nuova linea che vede anche la collaborazione del fratello Jeremias Rodriguez.

Insomma, poco divertimento e tanto lavoro sembrano essere i pieni di Cecilia, ma sicuramente tra le sue attività ci sarà anche quella di seguire in maniera assidua Ignazio all’Isola dei Famosi e chissà che non possa prendere parte ad una delle dirette di Ilary Blasi, visto che la conduttrice è solita invitare durante le puntate i parenti e gli affetti dei suoi naufraghi e chi meglio della giovane Rodriguez può sapere a cosa va incontro il suo compagno, visto che anche lei ha preso parte al reality show di canale 5.

Ignazio e Cecilia riusciranno a superare anche questa prova d’amore? Siamo sicuri che i loro sentimenti riusciranno ad avere la meglio sulla distanza.