Gilles Rocca messo alle strette da Tommaso Zorzi confessa tutto

Gilles Rocca messo alle strette da Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi ha confessato tutto, rivelando cos’è successo dietro le quinte.

Gilles Rocca ieri sera è stato votato dal suo gruppo per finire dritto in nomination con il rischio di abbandonare, qualora dovesse rifiutare la possibilità di proseguire il suo viaggio in completa solitudine, definitivamente l’Isola dei Famosi. La scelta del gruppo è apparsa piuttosto strana visto che il concorrente è sempre stato percepito come il vero leader di quest’edizione e quello che ha stupito maggiormente è che tutti gli altri naufraghi, provenienti dal gruppo de I primitivi, hanno fatto il suo nome.

Una strana coincidenza visto che da quel gruppo viene sempre e solo indicato un nome, segno che prima della diretta i concorrenti si sono messi d’accordo su chi votare. Il sospetto è stato portato a galla da Tommaso Zorzi, che in diretta ha perso la calma affermando di sentirsi preso in giro a causa di queste strategie così palesi e chiedendo loro se Gilles gli ha chiesto di fare il proprio nome perché intenzionato a voler abbandonare il gioco.

Tutti hanno categoricamente smentito le parole dell’opinionista, tranne Miryea Stabile che ha confidato che Rocca aveva chiesto ai suoi compagni di voler abbandonare il programma. Gilles, in un primo momento, ha negato per poi confermare che è fisicamente provato e non riesce ad andare avanti nel suo percorso.

Tommaso Zorzi perde la calma in diretta: Gilles Rocca vuota il sacco

Gilles Rocca ha però precisato di non aver chiesto ai suoi compagni di viaggio di nominarlo, ma che si sarebbe semplicemente confidato con loro sul suo stato d’animo. Quest’ultimi, che gli vorrebbero un gran bene, comprendendo il suo disagio, avrebbero optato, senza mettersi d’accordo, di volerlo nominare.

LEGGI ANCHE –> Gilles Rocca spiazzato dalla fidanzata Miriam Galanti: inatteso messaggio dall’Isola

Questa spiegazione non ha assolutamente convinto nessuno ed il pubblico del piccolo schermo si è ritrovato essere completamente d’accordo con Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi, che di recente sembrerebbe aver trovato l’amore, sentendosi preso in giro dalle continue strategie che i naufraghi mettono palesemente in atto per poi smentire tutto. Tant’è che verso la fine della puntata, Gilles Rocca ha lanciato un appello in diretta chiedendo alle persone che gli vogliono bene di votarlo affinché possa abbandonare il programma.

Dall’ingresso di Ignazio Moser ai numerosi scontri tra i naufraghi: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata di #Isola 👇🏝https://t.co/0FhnVApZ3m — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 30, 2021

Il pubblico non condanna in alcun modo la stanchezza di Gilles, ma chiede di non essere preso in giro e se non se la sente di proseguire con il suo percorso all’Isola dei Famosi di ritirarsi e non di chiedere ai suoi compagni e alle persone che gli vogliono bene di votarlo affinché possa abbandonare il reality show di canale 5.