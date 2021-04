Tommaso Zorzi, dopo lo sfogo degli scorsi giorni, ha finalmente trovato l’amore? Chi è Lorenzo Campo, il nuovo potenziale fidanzato.

Tommaso Zorzi di recente si era lasciato andare ad un triste sfogo sul suo profilo Instagram, confidando al suo fedele pubblico che se pensava e ripensava alla sua vita sentimentale gli venivano le lacrime. Qualcuno lassù sembrerebbe aver ascoltato il suo sfogo perché nell’ultimo numero in uscita del settimanale Chi, l’opinionista di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi è apparso in dolce compagnia.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Tommaso avrebbe ritrovato la felicità al fianco di Lorenzo Campi, un giovane rampollo della Torino che conta. Almeno per il momento però Zorzi non ha confermato questa relazione, ma il settimanale sembra essere convinto che tra i due non ci sia una semplice amicizia ma che stia nascendo qualcosa di più. Tant’è che Tommy sarebbe molto protettivo nei confronti di questo rapporto. Rapporto che sarebbe nato grazie ad un’amica in comune che si è resa conto di quanto i due abbiano in comune e di come insieme potrebbero funzionare alla perfezione.

Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi sono diventati una coppia o sono in procinto di farlo? Scopriamo cosa è possibile leggere sul nuovo numero della rivista.

Lorenzo Campi e Tommaso Zorzi: un’amica avrebbe fatto nascere l’amore

Lorenzo Campi sembrerebbe essere il ragazzo che ha conquistato il cuore di Tommaso Zorzi, che negli scorsi giorni si era lasciato andare ad un’amara confessione in merito alla sua vita sentimentale, ma il tempo sembrerebbe essere cambiato da qual momento.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi bacchetta Gilles Rocca: spunta il fuori onda di Tommaso Zorzi

“La storia tra Tommaso e Lorenzo“ è possibile leggere all’interno del settimanale. “Lui è rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune” prosegue l’articolo che accompagna gli scatti rubati che trovate in fondo a questo pezzo. “Conoscendoli Didi ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto, perché Tommaso e Lorenzo hanno legato in fretta“ continua il pezzo in questione. “Poi, certo, chissà se la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di bello da vivere e del quale sorridere“.

“Tommaso è gelosissimo di questa nuova realtà e non ne parla“ conclude il settimanale. “Per ora vuole godersi tutta per sé questa nuova amicizia. E non sarà di certo la distanza che separa Torino da Milano, o gli impegni di lavoro di entrambi a tenerli lontani” aggiunge. Che questa per Tommy sia davvero la volta buona?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi potrebbe essere il promettente Lorenzo Campi? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.