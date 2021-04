Tommaso Zorzi non si trattiene: “Mi sono scese le lacrime”. Parpiglia interviene

Tommaso Zorzi ha svelato ai suoi fedeli sostenitori cosa lo sta facendo soffrire in questo periodo. Parpiglia è prontamente intervenuto.

Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo d’oro a livello professionale. Iniziata la sua carriera come influencer e content creator sui social, Tommaso a settembre ha varcato la famosa soglia rossa della casa più spiata d’Italia, uscendone sei mesi dopo come il vincitore assoluto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo è arrivata per lui la doppia promozione da parte di Mediaset.

L’azienda ha subito creduto in lui, offrendogli il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e consegnandogli un programma tutto suo, Il Punto Z, che va in onda in digitale su Mediaset Play. Insomma, dal punto di vista professionale sembrerebbe che tutti i suoi sogni si stiano finalmente realizzando. Ma come procede la vita privata di Zorzi?

Sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, Tommaso si è lasciato andare ad un triste sfogo affermando di essersi fermato a riflettere in merito a come sta proseguendo la sua vita sentimentale e in maniera inevitabile, ha confidato, gli sono scese le lacrime.

Gabriele Parpiglia consola Tommaso Zorzi: “Inizia a godere di quello che sei”

Tommaso Zorzi, che ieri ha ospitato Akash Kumar al Punto Z, che ha svelato il motivo per cui si è ritirato dall’Isola dei Famosi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una breve clip in cui compare con gli occhi rossi dalle lacrime, confidando di aver riflettuto sulla sua vita sentimentale che non sta proseguendo come avrebbe sperato.

“Ragazzi, io mi sono messo a pensare un attimo alla mia vita sentimentale” ha esordito il giovane conduttore su Instagram. “E mi sono scese le lacrime. Tutto apposto” ha aggiunto, scatenando una certa reazione da parte dei suoi fan che si sono subito dispiaciuti per lui, provando a consolarlo.

Lo stesso ha fatto anche Gabriele Parpiglia, il suo autore, che lo ha invitato a concentrarsi sul periodo d’oro che sta vivendo in queste settimane, rincuorandolo che tanto prima o poi anche alla sua porta verrà a bussare il vero amore.

“Ma dai Tommy” ha scritto Parpiglia dispiaciuto su Instagram. “Inizia a godere di quello che sei, di quello che fai, di quello che avrai. Perché lo avrai” ha concluso, riscuotendo un certo consenso da parte dei fedeli sostenitori di Tommaso che sembrano pensarla nel suo stesso modo, invitando il giovane conduttore a non concentrarsi su ciò che non è presente al momento nella sua vita ma su quello che sta costruendo in questo momento così importante.

In quanto difficilmente un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo riesce a riscuotere lo stesso successo e consenso da parte del pubblico del piccolo schermo come sta facendo lui.

Parpiglia ha consolato Tommaso Zorzi, che può contare sull’amore dei suoi fedeli sostenitori che in quanto a supporto non hanno nulla da invidiare a quello di un fidanzato.