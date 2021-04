Il Look of the Day del giovedì sarà incentrato sullo studio di uno stile: elegante! Fonte di ispirazione sarà: Laura Pausini! Vediamo i nuovi trend in fatto di stile elegante e i look da gala indossati da Laura Pausini per la notte degli Oscar!

È vero, tutte noi non vediamo l’ora di essere invitate ad un matrimonio, comunione o battesimo che sia per sfoggiare nuovi abiti da cerimonia, truccarsi e andare dal parrucchiere per farsi creare l’acconciatura più bella. In poche parole, per sentirsi delle principesse!

Ma nell’ultimo anno, causa pandemia e restrizioni, le possibilità di vivere delle giornate in cui potersi trasformare in delle perfette “Cenerentole al ballo con il principe” sono venute meno.

Però la moda continua sempre ad evolversi e a creare nuovi trend, anche per quanto riguarda lo stile del Look of the Day di oggi, ossia quello elegante. Quindi, anche se non avete una cerimonia in grande stile alle porte, oppure siete state invitate, ma con la clausola “parenti più stretti”, non potete rimanere indietro sui nuovi trend, materiali e colori da sfoggiare per un evento elegante.

Per fare ciò, in questa guida di stile analizzeremo nel dettaglio i due look da gala indossati da Laura Pausini per la notte degli Oscar tenutasi la notte del 26 Aprile scorso. Vedremo il perché di queste scelte e capiremo quali saranno i trend da seguire per creare un perfetto outfit elegante o da cerimonia.

Pronte? E allora diamo il via alla guida di stile Look of the Day targata CheDonna sullo stile elegante!

Look of the Day stile elegante. Abito lungo o tuxedo? Studiamo i nuovi trend con gli abiti indossati da Laura Pausini per la notte degli Oscar!

La nota cantante Laura Pausini, per la notte degli oscar, è stata la musa che ha indossato divinamente due abiti di Maison Valentino Haute Couture. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison, disegna appositamente per lei un abito nero, lungo, in gazar di seta e lana double, con scollo a barca e gonna ampia e morbida. La cantante indossa per il red carpet questo abito che fa letteralmente sognare ognuna di noi.

Vorremmo avere la possibilità di indossare questo abito, grazie alla sua semplicità, alla classe delle spalle scoperte, unite ad una gonna ampia che non lascia intravedere nulla, al bustino aderente e all’eleganza di tutto il contorno, trucco annesso ( bob liscio e make-up basico con labbra rouge, divina!). In primo piano, quindi, femminilità, eleganza e morbidezza!

Leggi anche: Premi Oscar 2021, la top ten delle artiste meglio vestite.

Per l’esibizione, invece, la cantante italiana indossa un tuxedo oro metalizzato, sempre della Maison Valentino Haute Couture. In questo caso abbiamo di fronte un abito strong, dalla colorazione metallica prorompente e dal taglio super strutturato. Il tutto chiuso con una décolleté nera borchiata, tipico segno di riconoscimento della Maison Valentino, che dona al look forza e impatto.

Quindi, Laura Pausini indossa, per la stessa sera, due abiti, della stessa casa di alta moda, completamente opposti.

E allora ci chiediamo: come mai? Molto semplice: la femminilità e la sensualità sono egregiamente riportati dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli in due modi completamente estremi, ma che, compongono la stessa medaglia.

È oramai chiaro che non esiste più un unica e univoca idea di bellezza, eleganza o femminilità. Si può essere femminili con un jeans o con una minigonna, come si può essere eleganti con un abito lungo o con un tuxedo in perfetto stile androgino.

Leggi anche: Look of the Day stile androgino!

Ma veniamo a noi. I look di Laura Pausini ci mostrano due trend molto importanti in fatto di stile elegante:

spalle scoperte : gli abiti con le spalle scoperte saranno di super tendenza, sia per lo stile elegante sia per quello più casual. Diciamo si a vestiti, maglie e giacche che lascino le spalle scoperte!

: gli abiti con le spalle scoperte saranno di super tendenza, sia per lo stile elegante sia per quello più casual. Diciamo si a vestiti, maglie e giacche che lascino le spalle scoperte! tuxedo metallico: il tessuto metallico sta letteralmente impazzando tra le influencer i tutto il mondo. Va bene un taglio strutturato, come il completo da smoking, oppure una forma più morbida, come l’abbinamento tra una blusa e un pantalone palazzo. L’importante è che sia metallico!

Adesso siete pronte a creare un outfit alla moda e elegante per la vostra prossima cerimonia.

Io, come sempre, non ho dubbi: sarete uniche e al top!

Emanuela Cappelli