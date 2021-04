5 migliori creme autoabbronzanti viso: tutti i consigli per una scelta consapevole!

Le creme autoabbronzanti viso sono un prodotto ‘must have’ della primavera estate. Abbiamo selezionato per voi 5 tra i migliori prodotti da farmacia, profumerie e supermercato.

Avere un colorito dorato è il desiderio di tutte le persone alla comparsa del primo raggio di sole degno della bella stagione e le creme autoabbronzanti sembrano rispondere perfettamente a questa esigenza.

Prodotti formulati in modo da regalare un’abbronzatura graduale senza l’utilizzo di lampade abbronzanti, o di esposizione diretta ai raggi del sole. Avete mai provato un’autoabbronzante viso? Dopo avervi spiegato perché tutti dovrebbero utilizzarlo, scopriamo le 5 migliori creme autoabbronzanti viso perfette per tutte le tasche.

Creme autoabbronzanti viso: perché tutti dovrebbero utilizzarle!

Dopo avervi spiegato i 5 errori da non fare mai quando si utilizza un autoabbronzante, vogliamo spiegarvi i motivi per cui tutti dovrebbero utilizzare un prodotto che regala un’abbronzatura artificiale.

Le creme autoabbronzanti in generale sono prodotti cosmetici formulati in modo tale da colorare la pelle donandole un aspetto piacevolmente dorato perfetto da sfoggiare durante la bella stagione e magari da enfatizzare con l’utilizzo di un blush che si sposi perfettamente con l’incarnato.

Ma perché una donna o anche un uomo dovrebbero decidere di utilizzare una crema autoabbronzante viso? Perché l’esposizione dell’epidermide ai raggi del sole, soprattutto nelle ore più calde risulterà dannosa sia per la salute che per la bellezza della pelle.

Da sempre si conosce il segreto di bellezza e giovinezza delle donne giapponesi, cioè quello di mantenere una epidermide chiara e luminosa proteggendola dall’azione dei raggi solari. Anche molte dive dello spettacolo, come per esempio la pop star Madonna, tengono il loro viso ma anche il loro corpo lontano dalla luce diretta del sole e questo per preservare la loro giovinezza.

Il sole diretto dunque, sarebbe bene non toccasse mai il nostro viso per una questione estetica ma anche salutare, vista la possibilità di sviluppare melanomi oltre che a rendere la vita facile ai radicali liberi che provvederebbero a far comparire rughe e segni dell’età anche precoci sul nostro viso.

Fondamentale dunque applicare sempre una crema con fattore di protezione solare sul nostro viso e soprattutto in estate applicare delle creme autoabbronzanti viso per rendere l’incarnato dorato come quello del corpo. Sai che potresti preparare un autoabbronzante in casa? Scopri come fare.

->>LEGGI ANCHE: Creme autoabbronzanti: tutto quello che c’è da sapere per risultati perfetti

Quali sono le 5 migliori creme autoabbronzanti viso

Sono moltissimi i prodotti autoabbronzanti per il viso che si possono trovare oggi in commercio. Le creme autoabbronzanti si differenziano per tipologie, texture e risultato e possono essere scelte anche in base alla propria tipologia di pelle.

Abbiamo selezionato 5 tra le creme autoabbronzanti viso che secondo noi sono ottime come formulazione e risultato e anche abbastanza accessibili come prezzo!

1- Collistar – Gocce Magiche viso- concentrato autoabbronzante ultra

Gocce magiche autoabbronzanti viso dall’effetto ultrarapido. Bastano davvero poche gocce e la pelle assumerà un colorito dorato e intenso. Formula esclusiva che evita macchie.

Prezzo €. 35.00 circa

2- Australian Gold- Instant Sunless Lotion

Una lozione autoabbronzante di ultima generazione che sfrutta gli attivi dello zucchero regala alla pelle un colorito intenso e brunito.

Prezzo €.25.00 circa

3- Eau Thermale Avène -Autoabbronzante idratante gel

Regala alla pelle sensibile un colorito naturale, dorato e uniforme è un prodotto ipoallergenico e non comedogeno.

Prezzo: €.22.00 circa

4- L’Oréal Paris- Sublime Bronze milk Autoabbronzante viso e corpo

Un latte fluido autoabbronzante perfetto da utilizzare su viso e corpo. Una pelle dorata già dalla prima applicazione.

Prezzo: €.20.00 circa

5- Nature’s Arga’- Oro Solare Gocce di Sole per il Viso, Fluido Autoabbronzante

Per chi è attento all’INCI dei cosmetici, un prodotto autoabbronzante viso in gocce che dona un immediato colorito dorato e anche rapidamente.

Prezzo: €.20.00 circa