La bella stagione sta arrivando e come ogni anno uno dei prodotti più utilizzati sarà l’autoabbronzante che regalerà un piacevole incarnato dorato. Scopriamo come prepararlo in casa con due semplici ingredienti!

L’autoabbronzante è senza dubbio uno dei prodotti di bellezza più utilizzati a primavera sia dalle donne che dagli uomini. Una crema in grado di donare all’epidermide una colorito dorato in poche applicazioni e che si può trovare in commercio in diverse versioni, a volte anche molto costose.

Oggi vi regaleremo una ricetta fai da te per preparare un eccezionale autoabbronzante naturale sia per il viso che per il corpo che potrete preparare con due semplici ingredienti alla portata di tutti!

Come preparare una crema autoabbronzante naturale con soltanto due ingredienti!

Con l’arrivo delle belle giornate, arriva anche la voglia di scoprirsi, di vestire abiti freschi leggeri e colorati che inevitabilmente scopriranno la nostra pelle. Per molte donne e anche uomini, il cruccio è quello di dover mostrare una pelle dal colorito chiaro e spento, frutto del rigido inverno e per questo molte volte si ricorre a sedute di lampade UVA ma soprattutto all’utilizzo di prodotti autoabbronzanti.

Oggi scopriremo come poter preparare una crema autoabbronzante naturale per il viso e anche per il corpo. Un prodotto di bellezza che regalerà colorito e idratazione alla pelle e che potrà essere formulato con soltanto due ingredienti ed in modo davvero economico. Se non avete una crema idratante per il viso preferita, scoprire come preparare una crema viso idrante alla rosa.

La ricetta è stata creata dalla naturopata e beauty blogger Martina Rodini che consiglia di tenere la crema per non più di tre mesi. Ma quale è l’ingrediente che dona ad una crema idratante la funzione autoabbronzante ? Si chiama DHA e lo si può trovare su qualsiasi sito on line o anche richiedere in farmacia.

Cosa è il DHA, l’ingrediente per creare un autoabbronzante naturale!

Il DHA anche Diidrossiacetone è un ingrediente naturale che deriva dalla fermentazione della barbabietola da zucchero o canna da zucchero solubile in acqua o alcool. Il DHA si presenta come una polvere bianca, molto fine e dal profumo assai particolare ed è l’ingrediente più efficace per creare degli autoabbronzanti naturali che donino alla pelle un piacevole colorito senza però danneggiarla.

Come descritto sul sito zenstore, questo ingrediente nel lontano 1920 veniva utilizzato come dolcificante per le persone diabete e successivamente si notò che se veniva a contatto con la pelle, questa poco dopo assumeva un colore più scuro ed era impossibile smacchiarla. La dottoressa Eva Wittgenstein, scoprì che il DHA agisce sullo strato di cellule morte presente naturalmente sulla pelle scurendola solo in superficie.

Quando il DHA viene in contatto con la pelle, dopo circa mezz’ora dona un colorito dorato molto intenso che potrà essere rimosso con l’esfoliazione naturale della pelle o con una meccanica, attraverso per esempio uno scrub per il viso o per il corpo. Scopriamo come utilizzare questo ingrediente nella preparazione dell’autoabbronzante naturale!

Come si utilizza un autoabbronzante in modo corretto

Se avete deciso di rendere la vostra pelle leggermente abbronzata utilizzando una crema autoabbronzante, dovrete preparare la pelle esfoliandola e rendendola perfettamente liscia e idratata.

Dopo aver applicato l’autoabbronzante la pelle assumerà un colorito dorato che potrà essere intensificato stratificando il prodotto giorno per giorno. Almeno ogni 10 giorni, la pelle andrà di nuovo esfoliata per eliminare lo strato di corneo di cellule morte, dove agisce l’autoabbronzante e poi lo si potrà riapplicare. Questo assicurerà un pelle abbronzata ma sempre luminosa ed idratata. Scopri come preparare uno scrub per il viso con ingredienti naturali.

Come preparare una crema autoabbronzante naturale

Preparare la crema autoabbronzante naturale sarà molto semplice, basterà seguire tutte le indicazioni che Martina Rodini ha inserito nel suo video e naturalmente acquistare la polvere DHA che ha un costo davvero contenuto.

La crema base potrà essere anche quella idratante preferita e si potrà preparare un autoabbronzante per il viso, utilizzando una crema per il viso e per il corpo, utilizzando una crema per il corpo.