Uno scrub per pelli delicate che si prepara con pochi e semplici ingredienti per un risultato davvero soprendente. Un viso liscio, purificato ed un incarnato luminoso.

Anche in estate le cellule morte debbono essere eliminate per avere una pelle liscia, vellutata e soprattutto purificata. Oggi vi proponiamo uno scrub delicato fai da te con ingredienti delicati, naturali e facilmente reperibili.

Un prodotto perfetto per eliminare le impurità dalla pelle del viso e del collo anche per chi ha una pelle sensibile. Gli ingredienti delicati come l’olio vegetale, saranno perfetti anche a nutrire profondamente l’epidermide.

Come preparare lo scrub viso delicato

Per preparare lo scrub viso delicato, avrete bisogno di:

1 cucchiaino di zucchero semolato o di canna

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

2 cucchiaini di olio di jojoba ( oppure oleolito di calendula o di carota)

Lo zucchero, elimina le cellule morte ed illumina la pelle, il bicarbonato la purifica in modo profondo e delicato e l’olio vegetale, in questo caso di jojoba, nutre e rende elastica la pelle del viso. Non vi resta che seguire il videotutorial!

