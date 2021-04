Giovedì Look of the Day: stile androgino!

Per questo Look of the Day del giovedì parleremo di stile, nello specifico dello “stile androgino”. Ma cosa significa? E di cosa abbiamo bisogno? Ecco la guida per creare un corretto stile androgino!

Lo stile androgino consiste nell’utilizzo di capi comunemente attribuibili all’abbigliamento maschile, come la giacca blazer, la cravatta o gli straccali, in abbinamenti femminili. Come sappiamo, la moda non ha barriere, di genere o di stile, e proprio per questo il look androgino ha conquistato il cuore delle amanti della moda, e non solo. La forza di questo stile sta nella possibilità di mostrare attraverso questi capi la forza e la grinta di ogni donna. Non si tratta di “travestimento”, ma di mostrare il lato più tenace, più irriverente e più non convenzionale che compone l’universo femminile.

Adesso siamo pronte per entrare nel vivo del nostro look of the day del giovedì: creiamo insieme un outfit dallo stile androgino, senza mai dimenticare di inserire femminilità e tocco personale!

Di quali capi abbiamo bisogno per creare un perfetto look androgino? Molto semplice: giacca, pantalone a vita alta e una camicia!

La giacca deve avere un taglio blazer, quindi lunga che arrivi a coprire il fianco. Può essere anche doppio petto, e meglio se abbia le spalline (allarme spalline: sono di super tendenza!).

La camicia dovrà essere molto semplice, in cotone, possibilmente morbida, magari da inserire dentro il pantalone, ma non in modo preciso, tanto da rendere il nostro look ancora più strong! Se non avete nel vostro armadio una camicia che faccia al caso vostro…rubatela (o prendete in prestito!) dall’armadio di vostro padre, fidanzato, fratello o amico. Così il vostro look sarà sempre più azzeccato! Piccola tip di femminilità: lasciate aperti i primi bottoni della camicia in modo da intravedere un top in pizzo, o una bralette. Potete optare per un classico bianco cotone, oppure un azzurrino, magari a righe!

Per quanto riguarda il pantalone ci servirà un modello a vita alta, con delle pinces frontali, che scenda dritto in gamba, fino ad arrivare alla caviglia, in modo da non coprire la scarpa che adatteremo al nostro look.

Scegliete con cura anche il colore dell’outfit e i tessuti! Non lasciate nulla al caso! Prediligete abbinamenti monocromatici, magari utilizzando il grigio, l’azzurro polvere o il beige. Per creare uno stile ancora più androgino potete utilizzare fantasie come gli scacchi o il Principe di Galles, avvicinandosi così ad un look più British.

Ed ora…. gli accessori! Qui sbizzarritevi: utilizzate il tacco più alto, femminile, scomodo e sensuale che avete nell’armadio. Ovviamente, andrà benissimo anche un mocassino stringato! Potete utilizzare un cravattino, magari da lasciare morbido sopra la camicia aperta. E perché no? un paio di straccali a completare il look!

Ecco completato un altro Look of the Day! Ricordiamoci sempre che queste sono delle “linee guida”, non delle regole da prendere alla lettera. Aggiungete il vostro tocco personale e mostrate la vostra identità attraverso la moda ! E adesso divertitevi a creare il vostro look in perfetto stile androgino!

Emanuela Cappelli