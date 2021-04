Ilary Blasi bacchetta Gilles Rocca: spunta il fuori onda di Tommaso Zorzi

Ilary Blasi ha bacchettato Gilles Rocca durante la diretta all’Isola dei Famosi. In rete è spuntato il commento di Tommaso Zorzi.

Ilary Blasi, durante la diretta di ieri sera all’Isola dei Famosi, non ha preso bene la scelta di Gilles Rocca di sottrarsi alla prova ricompensa, che prevedeva di dover baciare in apnea Francesca Lodo per poter vincere un piatto di spaghetti all’amatriciana.

Gilles si è giustificato affermando che non aveva la stabilità mentale per poter fare una cosa del genere e la moglie del Capitano ha prontamente replicato facendo notare al suo concorrente che la produzione non gli ha di certo chiesto di scalare una montagna per vincere la prova, ma semplicemente di dare un bacio in apnea.

Tommaso Zorzi, non appena Gilles è intervenuto per replicare nuovamente alla padrona di casa, ha commentato il tutto convinto di avere il microfono spento, ma se si rivede la replica della puntata su Mediasetplay è possibile sentire il tutto, visto che il commento è sfuggito al pubblico del piccolo schermo che si è concentrato sul botta e risposta tra Ilary Blasi e Gilles Rocca.

Tommaso Zorzi appoggia Ilary Blasi e stronca Gilles Rocca: il retroscena

Gilles Rocca si è difeso ancora una volta affermando che sul set gli è già capitato di baciare altre volte numerose donne, ma che ora non ha la stabilità emotiva per poterlo fare ed è sicuro che il giorno dopo si sentirebbe male al solo pensiero. Il concorrente dell’Isola dei Famosi ha lanciato anche una provocazione, affermando che è molto semplice giudicare il tutto dall’esterno ma che quando lo si affronta sulla propria pelle tutto cambia.

“Ilary io sfido chiunque” ha esordito Gilles durante la diretta di ieri sera. “Voi siete tanto bravi a parlare dallo studio, venite qui provateci un attimo e poi fate gli applausi.” ha poi tuonato contro la conduttrice e gli opinionisti che appoggiavano il suo pensiero. “Venite qui, provateci e capirete. Non sono integro in questo momento, ho dei deficit, starei male domani” ha proseguito. “150 grammi di pasta strozzati così fanno male, dopo hanno vomitato tutti dopo le scorse prove ricompensa, sono andati tutti al bagno a vomitare“ ha poi concluso. “Non fa bene in così poco tempo, fidatevi. Non diciamo sempre le cose che vi pare a voi” ha aggiunto.

Tommaso Zorzi ha commentato il tutto, convinto forse che le sue parole non fossero ascoltate in onda, ma se cliccate sul portale di Mediasetplay, come riportato dal portale Biccy, al minuto 1:24:15 della puntata intera, è possibile ascoltarlo. “E’ insopportabile” ha tuonato, rivolgendosi alle persone a lui vicine.

Gli scontri tra primitivi ed arrivisti sono appena cominciati e scelte difficili e nuove battaglie attendono i nostri naufraghi: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata di #Isola 👇😏https://t.co/uUBSqezRmb — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 27, 2021

Tommaso Zorzi ha stroncato Gilles Rocca all’Isola, non comprendendo molti dei suoi atteggiamenti in Honduras.