Alice Acolella, figlia di Bianca Guaccero e Dario Acolella: chi è, altezza

Alice Acolella, chi è la figlia di Bianca Guaccero? Scopri tutte le curiosità sulla figlia nata dalla conduttrice e Dario Acolella.

Bianca Guaccero è una delle protagoniste indiscusse del piccolo schermo degli italiani. In quanto tutti i giorni va in onda su Rai 2 con il suo Detto Fatto. Per questo motivo, è più che comprensibile, che il pubblico del piccolo schermo sia curioso di conoscere maggiori dettagli riguardo la sua vita privata e non soltanto quello che traspare quando è in onda tutti i giorni.

La conduttrice, sempre nei limiti perché ci tiene molto, com’è giusto che sia, alla sua privacy, condivide degli stralci della sua vita, mostrando com’è quando la luce della telecamera si spegne e torna ad essere la mamma di Alice. Alice Acolella è la figlia di Bianca Guaccero e Dario Acolella. I due sono stati sposati dal 2013 fino al 2017, l’anno in cui hanno scelto di separarsi e vivere le loro vite separatamente, ma nonostante ciò sono entrambi legatissimi alla loro bambina. Scopriamo qualche curiosità in più sul rapporto madre figlia della conduttrice e della sua piccola.

Alice Acolella: chi è la figlia di Bianca Guaccero

La figlia di Bianca Guaccero è nata nel 2014, un anno dopo che lei e Dario avevano deciso di convolare a nozze, ed oggi ha 6 anni. Il rapporto con sua madre è bellissimo. Tant’è che qualche volta lei sceglie di pubblicare sul suo profilo Instagram qualche scatto in compagnia di sua figlia Alice e le dedica dolci pensieri.

In una recente intervista, la conduttrice di Detto Fatto aveva confidato che trascorrere del tempo in sua compagnia è un po’ come tornare bambini. Ecco le sue parole:

“Io ad Alice dico sempre la verità, non mi va di nascondere cose“ aveva raccontato la conduttrice, probabilmente facendo riferimento anche al divorzio dal suo ex marito Dario Acolella. “Ovviamente cerco sempre di utilizzare un linguaggio morbido” ci ha tenuto a precisare, sottolineando che racconta tutto a suo figlia ma senza utilizzare un linguaggio nudo e crudo.

Bianca ha raccontato che la sua parte preferita della giornata è quando lei e sua figlia scelgono di riposarsi nel lettone, raccontandosi tutto ciò che è successo durante il corso della giornata. Insomma, nonostante Alice abbia soltanto 6 anni, il rapporto con sua madre sembra essere più complice che mai.

Bianca Guaccero e sua figlia Alice Acolella sono più affiatate che mai e dagli scatti pubblicati dalla conduttrice sul suo profilo Instagram, sembrerebbe che la piccola abbia ereditato da lei anche tutta la sua bellezza. Visto che le due sembrano somigliarsi davvero tanto.