Mattias, Francesco e Gianluca, figli Tina Cipollari: uno è una promessa della musica

Conoscete i figli di Tina Cipollari? Si chiamano Mattias, Francesco e Gianluca tre splendidi maschi. Uno è una promessa musicale.

Tina Cipollari ha la bellezza di 3 figli, nati dal matrimonio con Kikò Nalli, avvenuto nel 2005 e finito dopo 15 anni. La coppia è stata insieme per molti anni, fino ad arrivare ad una battuta d’arresto finale.

Sappiamo, inoltre, che per il bene dei ragazzi gli stessi genitori hanno deciso di continuare a vivere per un determinato periodo insieme sotto lo stesso tetto, per evitare ulteriori traumi ai ragazzi. E successivamente hanno invece dichiarato di essere loro a cambiare casa per non suscitare problemi nei bambini.

Uno dei tre ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro, scopriamo chi.

I figli di Tina Cipollari e Kikò Nalli: ecco chi sono

Per quanto riguarda Mattias, Francesco e Gianluca, loro sono gli unici figli dell’opinionista e volto noto di Uomini e Donne.

Il primogenito, Mattias, pare avere le idee ben chiare su quello che vuole fare nel suo futuro. Infatti, sappiamo che si è buttato a capofitto nel mondo della musica, in particolare quello della trap italiana. Ovviamente, il ragazzo ha già coniato il suo nome d’arte, Nillas, con il quale si è reso noto a tutto il pubblico a casa, che lo ha seguito e lo segue fin dal giorno zero.

Nonostante la fama della mamma nota per “No, Maria io esco”, sappiamo che il giovane Mattias non desidera minimamente di essere aiutato dai genitori, ma piuttosto preferisce rimboccarsi le maniche e farsi notare per il suo talento.

La nascita dei ragazzi, però, non è riuscita a salvare definitivamente il matrimonio dei genitori. Infatti, come abbiamo potuto osservare la coppia ha iniziato ad avere i primi problemi già nel 2016 e che nel 2018 ha poi deciso di separarsi definitivamente. Finito il matrimonio, Tina ha poi ritrovato l’amore però quello per i figli è e sarà per sempre il legame più forte.