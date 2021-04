Tina Cipollari e Kikò Nalli, sapete perchè è finito il matrimonio? Tutta la verità

Sapete il motivo per cui Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono lasciati? Ecco i motivi per cui è finito il matrimonio tra i due.

Kikò Ralli e Tina Cipollari sono stati legati per oltre 15 anni. Il matrimonio tra i due è stato duraturo ma è finito.

Proprio lui, Chicco Nalli ha parlato spesso del suo rapporto con Tina Cipollari, soprattutto durante la sua passata esperienza al Grande Fratello 16. L’hairstylist e la vamp di Uomini e Donne sono stati legati per ben quindici anni: un amore grande terminato qualche tempo fa.

Proprio durante l’esperienza dentro la casa più spiata d’Italia, l’ex marito di Tina Cipollari aveva raccontato il vero motivo per cui lei e Tina si fossero lasciati. Scopriamolo insieme.

Tina Cipollari e Kikò Nalli: ecco perché si sono lasciati

Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, Kikò aveva rivelato il vero motivo per cui lui e Tina si sono lasciati. La coppia si era conosciuta nello studio di Uomini e Donne quando Chicco corteggiava la tronista Zaira e la Cipollari vestiva il ruolo di opinionista. Prima qualche scambio di battute, poi i primi contatti e la rivelazione a Maria De Filippi. Per quindici anni i due sono stati sposati, sino all’addio, arrivato non senza dolore.

Oggi Tina è legata al ristoratore Vincenzo Ferrara, con cui sogna di sposarsi, mentre Kikò, dopo una relazione con l’attrice Myr Garrido, è di nuovo single. La coppia ha avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, a cui Chicco è molto legato e che sta cercando di proteggere in tutti i modi.

“Io ho tre figli maschi di 16, 12 e 11 anni – aveva rivelato Kikò. I bambini stanno una settimana con me e una con lei. Noi abbiamo un bel rapporto. Noi avevamo una casa e adesso ci alterniamo. Una settimana in quella casa ci sta Tina e la settimana dopo arrivo io e lei esce. I bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro Playstation, i loro amici”.

Kikò ha poi svelato che la storia con Tina è finita perché fra i due è venuta a mancare la passione. “Siamo stati sposati 15 anni – ha confessato -. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”.