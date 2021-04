Gianni Sperti di Uomini e Donne è fidanzato? L’opinionista, sul suo profilo Instagram, ha finalmente rotto il silenzio svelando la verità.

Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne. L’ex ballerino, da anni ormai, commenta le dinamiche nate all’interno degli studi Elios di Roma, ma sulla sua vita privata, fatta eccezione per il matrimonio con Paola Barale si sa davvero poco.

E’ comprensibile, dunque, un certo interesse da parte del pubblico del piccolo schermo di volerne sapere di più per quanto riguarda la sua vita privata, quella che difficilmente mostra quando è sotto gli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5. In particolar modo i suoi fedeli sostenitori sono curiosi di sapere se c’è qualcuno nella sua vita che gli fa battere il cuore.

Sul suo profilo Instagram, prima della consueta puntata di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha rotto il silenzio, parlando per la prima volta della sfera sentimentale della sua vita confidando se c’è qualcuno di speciale o meno al suo fianco.

Gianni Sperti si sfoga prima di Uomini e Donne: “Non cambierò per nessuno”

Gianni Sperti, prima dell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, ha confermato di essere single, ma per scelta. In quanto lo storico opinionista, com’è giusto che sia, non ha assolutamente voglia di volersi accontentare pur di non restare solo, ma preferisce aspettare che arrivi la persona giusta che sia in grado di accettarlo con i suoi pregi e difetti.

“Mi deve completare altrimenti non ha senso“ ha esordito Gianni Sperti su Instagram, che di recente è stato preso in giro da Pio e Amedeo. “Sono single da…” ha poi proseguito, facendo intendere che è da parecchio tempo che non ha nessuno al suo fianco che gli faccia battere il cuore.

“Alcuni penseranno” ha poi ripreso l’opinionista di Maria De Filippi: “Avrai sicuramente qualcosa che non va”. Certo! Ho tante cose che non vanno, ho molti difetti” ha concluso per poi aggiungere “Ma sono io e non cambierò mai per nessuno“.

Gianni Sperti è single. L’opinionista è dunque venuto allo scoperto soddisfando una delle curiosità del pubblico del piccolo schermo, che da tempo era curioso di sapere come proseguisse il lato più intimo della sua vita. Quello di cui difficilmente preferisce parlare perché nonostante appartenga al mondo dello spettacolo da numerosi anni, Gianni si è sempre dimostrato essere una persona piuttosto riservata e sceglie lui, com’è giusto che sia, quando e come parlare di ciò che lo riguarda in prima persona.

Gianni Sperti prima di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sulla sua vita privata, nella speranza che prima o poi possa arrivare anche per lui la persona giusta come le bellissime storie d’amore che vede nascere tutti i giorni negli Studi Elios di Roma.