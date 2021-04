Tina Cipollari abbandona Uomini e Donne? La verità sul trasferimento a Torino

Tina Cipollari abbandona Uomini e Donne dopo il trasferimento a Torino? Spunta tutta la verità sulla bionda opinionista.

Tina Cipollari abbandona Uomini e Donne? E’ la domanda che si stanno facendo gli appassionati del programma di Maria De Filippi dopo aver appreso del trasferimento di Tina a Torino. Ad annunciare il cambiamento è stata la bionda opinionista che è tornata in tv dopo giorni di assenza.

Il trasferimento a Torino porterà Tina a lasciare il suo ruolo da opinionista dopo vent’anni? Cosa ha spinto la Cipollari a trasferirsi nel capoluogo piemontese? Il motivo del trasferimento, in realtà, non è stato svelato. Tina, infatti, ha confermato la sua presenza a Torino senza svelare il motivo per cui ha scelto Torino.

Tina Cipollari resta a Uomini e Donne? “Maria De Filippi e lo staff sono la mia seconda famiglia”

Tina Cipollari continuerà ad essere, salvo colpi di scena, l’opinionista di Uomini e Donne. Difficile, infatti, immaginare il programma di Maria De Filippi senza la bionda opinionista. Durante i giorni in cui Tina non ha partecipato alla trasmissione, i fans, sui social, hanno espresso la voglia di rivederla presto in tv accanto a Gianni Sperti. Un desiderio che Tina ha realizzato con la puntata trasmessa il 15 aprile.

La Cipollari, infatti, si è collegata da casa confermando il trasferimento a Torino anche se non ha svelato il motivo.

Tra Tina, Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne c’è un rapporto di stima e affetto come ha confermato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv. “Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia”, ha detto Tina sottolineando il grande rapporto di stima che hanno.

LEGGI ANCHE—>Perchè non ci sono più le anticipazioni di Uomini e Donne? Maria De Filippi cambia tutto

Il pubblico, a sua volta, non riesce ad immaginare Uomini e Donne senza Tina e, su Instagram, sotto il video del ritorno della Cipollari in trasmissione, sono stati tanti i commenti degli utenti felici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

“Tina ti adoro, ci sei mancata”, “Tina torna in studio. Senza te non è la stessa cosa“, “Adesso le puntate hanno un senso. Bentornata Tina”, “Eccola finalmente, bentornata Tina”, sono solo alcuni dei tantissimi messaggi.