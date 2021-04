Tina Cipollari torna a Uomini e Donne: in collegamento con Maria De Filippi, la bionda opinionista svela il motivo della sua assenza.

Tina Cipollari è finalmente tornata a Uomini e Donne. La bionda opinionista che è stata assente per diverse puntate, nell’appuntamento di oggi, giovedì 15 aprile, è tornata a commentare le vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, soffermandosi soprattutto su Gemma Galgani.

Tina non era presente in studio, ma ha partecipato alla trasmissione in collegamento. Parlando con Maria De Filippi, la bionda opinionista ha così svelato il motivo della sua assenza che ha creato tanto mistero e ha preoccupato tantissimo i fans del dating show di canale 5.

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne: “Mi sto trasferendo a Torino per fare delle indagini”

Maria De Filippi ha aperto la puntata di Uomini e Donne del 15 aprile collegandosi, via Skype, con Tina Cipollari. “So che ti stai trasferendo a Torino. Come mai hai scelto Torino?”, ha chiesto Maria De Filippi. “Mi sto trasferendo a Torino per fare delle indagini”, ha risposto la bionda opinionista riferendosi a Gemma Galgani che è di Torino.

LEGGI ANCHE—>Tina Cipollari assente in studio a Uomini e Donne: cosa le è successo

“La signora in questione ormai vive a Roma e non più a Torino da marzo dello scorso anno”, ha replicato Maria De Filippi che ha poi spostato l’attenzione proprio sulle avventure sentimentali di Gemma Galgani che ha deciso di conoscere il signor Aldo pur avendo delle caratteristiche fisiche diverse da quelle di uomini con cui Gemma è uscita in passato.

Il ritorno a Uomini e Donne di Tina Cipollari, seppur in collegamento, ha scatenato l’entusiasmo dei fans del programma che, negli scorsi giorni, sui social, avevano espresso la propria preoccupazione per la continua assenza di Tina che, da vent’anni, commenta tutte le vicende dei protagonisti. Dopo aver visto la prima parte dell’esterna che Gemma ha fatto con il signor Aldo, Tina ha rivolto un saluto al suo grandissimo amico e compagno di opinioni. “Ciao Gianni”, ha detto la Cipollari rivolgendosi a Sperti. “Ciao amore mio”, è stata la risposta dell’ex ballerino.