Perché l’isola dei Famosi va in onda registrata? Colpa di Supervivientes

Per la prima volta in 15 anni la puntata de “L’isola dei Famosi” non sarà in diretta. Il televoto è infatti sarà stoppato. Ecco spiegato il motivo per cui il televoto settimanale si chiuderà nel daytime del pomeriggio.

Per la prima volta dal suo esordio in Tv, l’Isola dei Famosi andrà in onda registrata. Non era mai accaduto in 15 edizioni che la puntata del reality show fosse registrata e non in diretta.

Il pubblico aveva già capito tutto dal fatto che il televoto che vede in nomination Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia, si chiuderà durante il daytime del pomeriggio, alle 16.30. Il motivo? Colpa dell’edizione spagnola… Supervivientes! Il programma infatti andrà in onda la stessa sera. Forse è più importante mandare quello in diretta?

Isola dei Famosi in registrata a causa della sua gemella spagnola, Supervivientes!

L’isola dei Famosi spagnola chiamata supervivientes! è forse più importante della nostra edizione italiana? In molti si sono posti questa domanda dato che stasera l’isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi non andrà in onda come di consueto con una diretta ma sarà registrata nel pomeriggio e poi mandata in onda in serata, al solito orario.

Il motivo è proprio la messa in onda della gemella spagnola che va in onda, infatti, dall’Honduras in prima serata il martedì, il giovedì e la domenica. Dunque tre volte a settimana, contro le nostre due volte.

Il reality da noi, iniziato prima, era già partito con le sue puntata il lunedì e il giovedì in prime time. Perché tocca alla produzione ‘nostrana’ ‘arrendersi’, mandando in onda una registrazione? Perché noi italiani condividiamo con gli spagnoli alcuni punti comuni come Playa Palapa e la Palapa. Dunque se serviranno a loro non potrebbero ospitare noi. Motivo per il quale la puntata sarà registrata integralmente nelle sue circa tre ore e mezzo. Le registrazioni inizieranno intorno alle 18 e la messa in onda sarà prevista per le ore 22.

Ma perché la versione italiana deve essere registrata e la versione spagnola può andare in onda in diretta? Probabilmente per una questione di ascolti. Lo share infatti, sembra fondamentale in Spagna, dove Supervivientes! sta riscuotendo un grandissimo successo, solo la prima puntata aveva conquistato il 30% di share. In Italia invece, sfiora “solo” il 20% di share. Un ottimo risultato…ma forse non come immaginato.

