Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli ai ferri corti? Il botta e risposta

Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli hanno avuto un botta e risposta dietro le quinte dell’Isola: l’ex tronista non ha preso bene la nomination.

Andrea Cerioli, durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, non ha di certo vissuto una puntata facile. In quanto l’ex tronista di Uomini e Donne è finito ad un televoto rapido, del tutto inaspettato, con Elisa Isoardi riuscendo a batterla. Un risultato che ha spiazzato in un certo senso una buona fetta di pubblico, in quanto Andrea dal suo esordio nel programma è sempre rimasto un po’ in sordina rispetto alle dinamiche del programma.

Nonostante il breve televoto che lo ha visto vincitore, Andrea nel giro di poco si è ritrovato nella stessa identica posizione. In quanto Roberto Ciufoli, leader di questa settimana per aver vinto la sfida contro Angela Mellillo, ha scelto di mandarlo al televoto rivelando ad Ilary Blasi che con questo gesto sperava di potergli dare una scossa. In quanto fin dal suo ingresso lo ha sempre visto un po’ spento.

Ad Andrea questa motivazione non è andata affatto a genio e dietro le quinte, il tutto è stato mostrato nel daytime di oggi, ha rivelato tutti i suoi dubbi a Ciufoli che ha rivelato il motivo per cui ha scelto di mandarlo al televoto.

Roberto Ciufoli spiega perché ha nominato Andrea Cerioli: lui non ci crede

Andrea Cerioli, come anticipato, non ha affatto preso bene la nomination e ha stroncato l’atteggiamento di Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi sostenendo che la motivazione data non ha senso di esistere in quanto lui non farebbe niente di meno o niente di più rispetto agli altri concorrenti. Il leader ha allora rivelato che visto che Drusilla Gucci è la nominata del gruppo per mandarla a casa, visto che è apparsa piuttosto provata durante il corso di questa settimana, ha scelto di nominarlo convinto che vincerà la sfida.

Anche questa volta Andrea, che ha ricevuto tutto il supporto di Arianna Cirrincione, non è sembrato credere alle parole del suo compagno di viaggio. Sostenendo che avrebbe preferito che quest’ultimo gli avesse detto di non provare particolare simpatia nei suoi confronti e per questo motivo avrebbe scelto di nominarlo. Anche perché l’ex tronista di Uomini e Donne non è nemmeno così sicuro di vincere contro Drusilla Gucci, visto che ha superato ben due televoti.

Due nuovi arrivi, una doppia eliminazione e tanti colpi di scena: ecco una selezione dei momenti più belli e divertenti della settima puntata di #Isola 😏🌴 https://t.co/ykWreX5PtN — Mediaset Play (@MediasetPlay) April 6, 2021

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi continuerà a ricevere il supporto del pubblico, come sostenuto da Roberto Ciufoli, o la sua avventura terminerà lunedì prossimo? Staremo a vedere quale decisione prenderà il pubblico da casa.