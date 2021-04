Andrea Cerioli resta all’Isola dei Famosi. Arianna Cirrincione: “Vi farà ricredere”

Andrea Cerioli ha vinto il televoto contro Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi. Arianna Cirrincione ha fatto una promessa al pubblico.

Andrea Cerioli era uno dei concorrenti più attesi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Durante il suo percorso all’interno del programma, però, ha un po’ deluso le aspettative del pubblico del piccolo schermo, in quanto si aspettava da lui un percorso sicuramente più attivo. Invece, fin dal suo ingresso, si è dimostrato essere piuttosto spento. Tant’è che Ilary Blasi lo ha perfino richiamato in diretta.

Nonostante ciò, però, l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscito a vincere il televoto lampo contro Elisa Isoardi, raccogliendo tutte le preferenze del pubblico del piccolo schermo. Questo risultato, però, ha stupito un po’ tutti in quanto la conduttrice, a differenza di Andrea, ha sempre affrontato di petto le sfide che le si sono presentate durante il suo percorso. Un risultato, forse, inatteso. Tant’è che la fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, dopo che la padrona di casa ha comunicato il risultato del televoto, ci ha tenuto a lanciare un messaggio a tutto il popolo della rete.

Arianna Cirrincione: le parole su Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi

Arianna Cirrincione, dopo che Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi ha scoperto che il pubblico lo voleva ancora all’interno del programma, ci ha tenuto a ringraziare tutti i telespettatori per il risultato ottenuto, non riuscendo a trattenere la gioia provata in quegli istanti, ma non solo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha assicurato il pubblico del piccolo schermo che Cerioli riuscirà a fargli cambiare idea, dimostrandogli che merita di proseguire il suo percorso nel reality show di Ilary Blasi.

“Non è da me fare queste cose, lo sapete. Ma sono davvero troppo contenta che Andrea sia rimasto. Sono convinta che Andrea riuscirà a far ricredere a tutti quelli che pensano che non abbia nulla da dare. Forza amore mio e grazie a tutti quanti voi” ha esordito Arianna sul suo profilo Instagram, che ha trascorso il suo compleanno da sola, e vedremo se la sua promessa avrà effetto sui telespettatori visto che lui si trova di nuovo al televoto, ma questa volta contro Drusilla Gucci, che ha superato ben due nomination, raccogliendo il favore di chi con passione segue le vicende dei naufraghi.

Nuovi arrivi e nuove amicizie segnano l’inizio di una nuova giornata a Cayo Cochino! Non perderti l’anticipazione👇 #Isola 🏝https://t.co/QYSejWbog4 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 6, 2021

Andrea Cerioli riuscirà a riscattarsi e a vincere anche questo nuovo televoto? Certo, c’è da dire che Drusilla è un avversario difficile da battere, ma che ha manifestato anche una certa difficoltà nel continuare il suo percorso all’Isola dei Famosi. Staremo a vedere che cosa accadrà durante l’appuntamento di lunedì prossimo.