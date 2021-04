Filippo Inzaghi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Filippo Inzaghi, noto allenatore italiano ed ex calciatore, attualmente è sulla panchina del Benevento: dati, successi e curiosità.

Filippo Inzaghi, altrimenti noto come “SuperPippo”, è un allenatore di calcio italiano ed ex attaccante. Il suo modo di giocare ha entusiasmato i tifosi di tutta Italia. Squadre del calibro di Milan – con cui vanta 202 presenze in 12 stagioni e 72 gol fatti – e Juventus (120 presenze in 4 anni e 57 reti) hanno potuto apprezzare il proprio talento da vicino: una carriera florida anche in azzurro, con la Nazionale Italiana le presenze sono 57 e i gol fatti sono 25. Dieci anni intensi, dal ’97 al 2007, con un Mondiale vinto nel 2006 a Berlino.

Terminata la carriera da calciatore professionista, Filippo Inzaghi sceglie di allenare. Dal 2012, infatti, è allenatore e le sue esperienze in panchina sono molteplici: i risultati non sono entusiasmanti tanto quanto quelli da giocatore, ma ci sono ampi margini di crescita e miglioramento. Dal 2019 allena il Benevento con cui in Serie A sta ottenendo risultati incoraggianti, come la recente vittoria contro la Juventus di Andrea Pirlo. Disputa fra ex Campioni del Mondo.

Nome: Filippo Inzaghi

Età: 47 anni

Data di nascita: 9 agosto 1973

Segno zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Piacenza

Professione: ex calciatore, allenatore

Altezza: 181 cm

Peso: 74 Kg

Profili social: Instagram e Twitter

Filippo Inzaghi carriera

La sua idea di gioco è piuttosto offensiva, basata sul contributo degli esterni che supportano la manovra della squadra, per poi scaricare sui terminali d’attacco: qualche segreto, in tal senso, l’ha appreso dal fratello. Anche lui calciatore prima e allenatore poi. Simone Inzaghi, infatti, ha un vissuto opposto a quello di Pippo: calciatore normale, allenatore talentoso e stimato. Lo stesso Filippo ammette: “Da allenatore gli ho rubato tutto, è più bravo di me”. Simone, attualmente, allena la Lazio ed è conteso sul mercato. Anche il Napoli sulle sue tracce.

Vita privata e Instagram

Nella vita privata Filippo Inzaghi è riservato, anche se molto presente sui social network con profili Instagram e Twitter, i rapporti in famiglia sono ottimi: l’ex attaccante non è sposato e non ha figli, ma ha avuto numerose liaison anche con personalità illustri fra cui Samantha De Grenet, Anna Falchi e Alessia Ventura. Dal 2018 è legato ad Angela Robusti, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Nonostante la differenza d’età – lei 17 anni più giovane di lui – il sentimento sembra essere forte: un amore animato da affetto reciproco e tanta passione.