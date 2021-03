Fariba Tehrani, mamma Giulia Salemi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Fariba Tehrani chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e curiosità sulla mamma di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la mamma di Giulia Salemi. Insieme, madre e figlia, hanno partecipato a Pechino Express ed ora Fariba è pronta per approdare all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, in un ruolo del tutto inedito.

Nome: Simone Paciello

Età: 58 anni

Data di nascita: 9/5/1962

Segno zodiacale: Toro

Professione: Imprenditrice

Luogo di nascita: Tehran

Altezza: sconosciuto

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Fariba Tehrani vita privata

Fariba Tehrani è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la mamma di Giulia Salemi e per aver preso parte a numerose volte ai salotti televisivi di Barbara d’Urso. Fariba è nata in Iran ma quando aveva poco più di 18 anni decide di arrivare al nostro paese per scappare e trovare la propria serenità lontana dalla propria terra di origine. In quanto durante quegli anni c’era la Rivoluzione persiana ed era impossibile per lei, in quelle condizioni, trovare la propria stabilità.

Giunta in Italia si innamora follemente di Mario Salemi e dalla loro unione nasce Giulia Salemi, noto personaggio tv. Purtroppo la loro unione termine e il destino non ha riservato il destino che tanto speravano insieme.

Fariba Tehrani lavoro

Fariba Tehrani è un personaggio televisivo, che ha preso parte a numerosi programmi come Pechino Express e Pomeriggio 5. Nell’adventure game di Rai 2 ha preso parte per ben due volte, la prima in coppia con sua figlia Giulia Salemi e la seconda con la Marchesa D’Aragona, mentre nei salotti televisivi di Barbara d’Urso ha commentato le dinamiche che hanno visto protagonista sua figlia nella casa più spiata d’Italia.

Oltre alla tv, Fariba gestisce un centro benessere a Piacenza, la città in cui attualmente vive.

Fariba Tehrani Isola dei Famosi

Secondo le recenti indiscrezioni, Fariba è nel cast dell’Isola dei Famosi dove per l’occasione avrà un ruolo del tutto inedito: quello de I parassiti. La mamma di Giulia Salemi, in coppia con un altro concorrente, avrà il compito di cercarsi il cibo. In quanto non avrà in dotazione nemmeno la porzione di riso che viene garantita ad ogni concorrente. Riuscirà ad arrivare fino in fondo a quest’avventura?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Fariba all’Isola dei Famosi è pronta più che mai a portarsi a casa il titolo di vincitrice. Ci riuscirà?