Anticipazioni Isola dei Famosi: chi sono i nuovi naufraghi e quando entrano

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi confermano l’arrivo di nuovi naufraghi. Ecco chi sono e quando entreranno a far parte dello show.

L’Isola dei Famosi non smette mai di stupire il proprio fedele pubblico. In quanto, secondo recenti indiscrezioni trapelate sul web, sembra ormai ufficiale l’arrivo di nuovi naufraghi in Honduras. Una decisione che in un primo momento ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo in quanto il reality show condotto da Ilary Blasi è sì iniziato da poco, ma sembrerebbe avere già numerosi concorrenti per poter proseguire fino alla fine di quest’edizione. In quanto i concorrenti, dopo essere stati eliminati al televoto, hanno anche la possibilità di poter continuare il loro percorso su un’altra Isola senza tornare a casa.

I concorrenti effettivamente eliminati, di fatto, sono stati ben poco, e già altri 3 nuovi ingressi sono stati fatti, ma non sembrerebbero essere gli inciuci. In quanto sembra ormai ufficiale l’arrivo di ben altri 6 nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi nuovi concorrenti: quando raggiungeranno i naufraghi

Secondo quanto trapelato in rete, a fare il loro ingresso in Honduras sarebbero 3 concorrenti donne e 3 concorrenti uomini. Tra le prime troviamo Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia, entrambe tra l’altro sembrerebbero aver avuto una relazione con l’opinionista di Barbara d’Urso, Biagio D’Anelli, e Rosaria Cannavò, che nulla sembrerebbe aver a che fare con l’attrice Rosalinda Cannavò reduce dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda i 3 concorrenti uomini, invece, spuntano i nomi di Matteo Diamante, che ha partecipato con Miryea Stabile all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, Ludovico Vacchelli e infine Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Anche se su quest’ultimo il settimanale Nuovo sembrerebbe avere qualche dubbio. In quanto la sorella minore di Belen non sarebbe particolarmente contenta all’idea di averlo lontano da sé.

Ma quando dovrebbero entrare a far parte del programma?

Tra gelosie, strategie e pericolosi fraintendimenti. Questo e altro ancora nel daytime dell’#Isola di oggi!https://t.co/DicYQeVhnR — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Recenti indiscrezioni, comunicano che i loro ingressi saranno scaglionati tra la puntata del 22 aprile e quella del 26.