“Fariba Tehrani non porta serenità al gruppo”: è scontro all’Isola – VIDEO

Fariba Tehrani si è trovata da sola contro tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi: il video ha spiazzato il pubblico.

Fariba Tehrani non ha riscosso un certo successo con i suoi compagni di viaggio all’Isola dei Famosi. Non appena si è unita a loro, dopo aver trascorso qualche tempo nell’Isola dei Parassiti, la mamma di Giulia Salemi si è unita al cast principale dei naufraghi ma purtroppo le cose non sono andate come sperato.

La sua simpatia non è bastata a convincere gli altri concorrenti, che hanno scelto di mandarla in nomination. Da quel momento tra lei e il gruppo c’è stata una vera e propria divisione e non sono di certo mancate le liti. In particolar modo con Valentina Persia, Gilles Rocca e Roberto Ciufoli.

In particolare con gli ultimi due, Fariba ha confidato a Paul Gascoigne che da parte dal gruppo c’era tutta l’intenzione di volerlo mandare al televoto, ma loro hanno prontamente smentito. Invitando l’ex calciatore a non credere a quanto lei gli ha raccontato perché non corrisponderebbe alla verità dei fatti. Paul è sembrato credere al gruppo e non a Fariba, precisando che a lui delle dinamiche del gioco poco importa, ma che preferisce godersi il suo percorso.

Lo scontro più acceso, però, è avvenuto tra Fariba Tehrani e Valentina Persia. A quest’ultima la mamma di Giulia Salemi non piace proprio e in faccia le ha detto tutto ciò che pensa di lei.

Isola dei Famosi: Fariba Tehrani contro tutti – VIDEO

Fariba Tehrani, prima di passare all’acceso confronto con Valentina Persia, ha punzecchiato Gilles Rocca, che avrebbe mangiato un po’ di riso in più rispetto alla porzione standard. Alla mamma di Giulia Salemi questo non è affatto andato giù, affermando che all’interno del gruppo ci sono delle spiccate preferenze. In quanto se lei avesse mangiato un po’ di riso in più sicuramente tutti l’avrebbero stroncata subito, senza concederle il beneficio del dubbio.

Valentina, a questo punto, è prontamente intervenuta, rivelando di non apprezzare numerosi aspetti del suo carattere, sospettando che lei abbia cambiato atteggiamento dopo aver scoperto di essere al televoto questa settimana.

“Ci sono dei tuoi lati caratteriali che a me non piacciono, te lo dico in faccia. A me non devi dire né amore, né tesoro, né cicci, né pucci perché a me queste sviolinate e leccate di c**o non mi interessano, non mi conquistano“ ha esordito la concorrente per poi rincarare la dose durante un confessionale: “L’atteggiamento di Fariba è quello di buttare in mezzo robe pregresse che sono successe. Lei non ci sta dentro per il fatto di essere stata votata. Siamo stanchi, abbiamo bisogno di serenità e lei è una persona che serenità al gruppo non la porta” ha concluso Valentina Persia contro Fariba Tehrani, che ha anche rischiato di essere squalificata.

Tra gelosie, strategie e pericolosi fraintendimenti. Questo e altro ancora nel daytime dell’#Isola di oggi!https://t.co/DicYQeVhnR — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Sicuramente, durante la puntata di questa sera con Ilary Blasi, in cui ricordiamo che l’Isola dei Famosi andrà in onda in differita e non in diretta, ne vedremo delle belle.