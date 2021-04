Awed commenta il seno di Fariba all’Isola: Giulia Salemi interviene

Awed negli scorsi giorni si è lasciato andare a commenti poco eleganti su Fariba all’Isola dei Famosi. Giulia Salemi è subito intervenuta.

Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi che di recente ha fatto storcere il naso al pubblico del piccolo schermo a causa di alcuni commenti sul seno di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi.

Lo youtuber ha dato una sbirciatina mentre la mamma dell’influencer si faceva la doccia in Honduras, lasciandosi andare ad alcuni apprezzamenti che non sono stati certo apprezzati dagli utenti della rete, che hanno messo in imbarazzo anche alcuni concorrenti. Come ad esempio Andrea Cerioli, che non appena ha sentito le parole di Simone ha preferito allontanarsi piuttosto che continuare un discorso con lui.

Ieri, durante la messa in onda di Domenica Live, storico programma di Barbara d’Urso, è intervenuta Giulia Salemi che ha avuto la possibilità di poter replicare sui commenti fatti dallo youtuber nei confronti di sua madre.

Giulia Salemi: “Awed? Ha fatto un commento poco carino su mia madre”

Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di mostrarsi infastidita di fronte agli apprezzamenti di Awed su Fariba Tehrani. In particolar modo perché sua madre non è di certo una sua coetanea e ha trovato poco cortese “spiarla” mentre si faceva la doccia e sarebbe stato più educato da parte sua girarsi dall’altra parte piuttosto che osservare il tutto.

In particolare non comprende il motivo per cui abbia rivolto tale commento di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, visto che all’Isola dei Famosi a differenza del Grande Fratello Vip non sono ripresi 24 ore su 24.

LEGGI ANCHE –> Gossip e spettacolo: le 5 top news di Aprile da Belen a Giulia Salemi

“A me non piace giudicare di pancia, sono sempre stata una persona istintiva ma bisogna capire il contesto in cui ha fatto un commento poco carino effettivamente essendo mia madre una donna non coetanea” ha esordito Giulia Salemi su Awed, che di recente ha deluso anche Vera Gemma con cui aveva particolarmente legato durante le prime settimane del suo percorso all’Isola.

“Stava guardando il seno di mia madre mentre si faceva la doccia. Secondo me bisogna girarsi quando una persona a L’isola dei famosi si bagna o si lava. Non voglio passare per una persona bigotta perché adesso mi sto informando e sto cercando di capire, so che L’isola dei Famosi non è come il Grande Fratello Vip che si viene ripresi durante tutto il giorno” ha concluso, rendendo chiara la sua posizione in merito a quest’argomento.

Giulia Salemi commenta le dichiarazoni di Awed su mamma Fariba all’#Isola! #DomenicaLive pic.twitter.com/kKY52rwZ6X — Domenica Live (@domenicalive) April 11, 2021

Giulia Salemi ha rotto il silenzio su Awed, ma quest’ultimo come replicherà di fronte alla scena che lo ha visto protagonista?