Isola dei Famosi: Fariba Tehrani ha rischiato la squalifica – VIDEO

All’Isola dei Famosi si è rischiato la prima squalifica. Fariba Tehrani ha commesso un gesto che viola il regolamento del reality show.

L’Isola dei Famosi è iniziato soltanto da qualche giorno, ma i concorrenti di Ilary Blasi si stanno già dando da fare. Forse anche un po’ troppo. Tant’è che la produzione è dovuta intervenire per richiamare alcuni concorrenti per dire loro che se non avessero ascoltato il loro rimprovero sarebbero stati squalificati nell’immediato. Che cosa è successo?

Tra i protagonisti di questa vicenda c’è Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, che insieme ad Ubaldo Lanzo si trova nei l’Isola dei Parassiti. Con loro però c’è anche un mentore, Marco Maddaloni, che deve aiutarli a sopravvivere visto che loro a differenza degli altri naufraghi non hanno nulla in dotazione e devono proseguire soltanto con gli oggetti e le cibarie che si trovano in natura.

Per questo motivo non hanno a disposizione il fuoco e Fariba ha provato subito a rimediare, aiutandosi con qualche che aveva portato con sé in quest’avventura. Il gesto, vietato dal regolamento, non è sfuggito agli autori del programma che sono prontamente intervenuti per riportare l’ordine mettendo ben in chiaro le cose.

Fariba ha rischiato la squalifica all’Isola dei Famosi insieme agli altri concorrenti. Ecco che cosa ha utilizzato per accendere il fuoco.

Fariba Tehrani richiamata all’Isola dei Famosi: il comunicato

Fariba Tehrani, viste le scarse condizioni in cui lei e i suoi compagni di viaggio si trovano, ha deciso almeno di darsi un aiutino per poter accedere il fuoco. Che non serve soltanto per cucinare quel poco di cibo che riescono a trovare nella loro porzione di Isola, ma anche per scaldarsi visto che di sera le temperature calano e si avverte una certa umidità.

Per questo motivo ha scelto di utilizzare degli assorbenti per accendere il fuoco. La produzione ha prontamente notato il gesto e li ha invitati, attraverso un comunicato, a spegnere immediatamente il fuoco in quanto non ha preso vita attraverso oggetti che si trovano in natura, ma con qualcosa che hanno portato da casa. Se non l’avessero fatto, la produzione ha promesso che sarebbe partita la squalifica in maniera immediata.

“Cari naufraghi” ha esordito il comunicato inviato dalla produzione, letto da Marco Maddaloni. “Avete acceso il fuoco utilizzando un assorbente. Un oggetto che non si trova in natura e per questo motivo vi chiediamo di spegnarlo immediatamente altrimenti partirà la squalifica in maniera definitiva dal programma” ha concluso il comunicato della produzione.

Nel leggere questo comunicato, Maddaloni ha prontamente chiesto ai due “parassiti” di spegnere immediatamente il fuoco e Fariba ha subito obbedito, altrimenti la sua permanenza all’Isola dei Famosi sarebbe durata meno di una settimana.

Ma perché volete squalificare Fariba per aver acceso il fuoco con l’assorbente quando meriterebbe la finale solo per questa cosa???#isola pic.twitter.com/esQYKsmMII — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 18, 2021

Il pubblico spera che Fariba all’Isola dei Famosi possa restare per molto tempo, visto che riesce a strappare loro sempre un sorriso.