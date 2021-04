Ida Platano, chi è la super sensuale dama di Uomini e Donne? Ecco tutte le informazioni sul suo conto, a partire dall’età e da tante foto.

Labbra carnose, occhi castani, fisico atletico e formoso. Ida Platano non è certo una donna che passa inosservata, con i capelli dalle sfumature variegate simbolo della professione che tanto ama.

La parrucchiera bresciana si è presentata del resto subito da protagonista in quel di Uomini e Donne e, oltre alla curiosità di buona parte dei cavalieri presenti, Ida Platano ha saputo accendere anche quella del pubblico, desideroso di conoscere meglio questa mamma classe ’81 che sembra nata per sedurre.

Ecco allora le informazioni che noi di CheDonna.it siamo riusciti a reperire sulla dama dalle labbra carnose e dallo sguardo penetrante. Scopriamo insieme chi è Ida Platano!

Nome : Ida Platano

: Ida Platano Data di nascita: 30 marzo 1982

30 marzo 1982 Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Luogo di Nascita: Sicilia

Sicilia Professione : Hair stylist

: Hair stylist Altezza: 169 cm

169 cm Peso: 50 kg

50 kg Tatuaggi: alcuni sparsi sul corpo

alcuni sparsi sul corpo Profilo Instagram Ufficiale: @idaplatano

Ida Platano Instagram e Facebook

Tra Instagram e Facebook, Ida Patano racconta se stessa ai suoi fan. Le foto pubblicate descrivono una donna sensuale, sempre in posa e pronta a mettere in luce tutta la sua carica hot.

A contendere però l’attenzione generale al volto sexy di Ida c’è il suo profilo professionale. Spesso la dama condivide con i suoi follower momenti della giornata lavorativa e del suo mestiere di parrucchiera, un’attività che ama particolarmente e che vive con grande passione, sentimento che cerca di condividere nei suoi scatti.

Infine ci sono poi i momenti di svago, quelli con gli amici o durante le vacanze al mare che ama molto e che le permettono di mettere in luce un fisico veramente mozzafiato.

L’avventura a Uomini e Donne

Fin dal suo primo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano ha messo in chiaro le cose: era arrivata per ricoprire un ruolo da protagonista. La sua bellezza mozzafiato non è certo nata per passare inosservata e gli uomini del trono over hanno subito risposto di conseguenza, palesando un diffuso interesse per la dama e scatenando così le gelosie delle altre signore.

La bella bresciana del resto non si è tirata indietro: ha chiarito subito di esser una donna che crede profondamente nell’amore, quello vero e totalizzante, e in quel di Uomini e Donne cerca un uomo capace di farle battere il cuore come quando aveva ven’anni. Pretesa che denota un livello di esigenza alquanto alto per la signora, adeguato del resto all’aspiraione di trovare qualcuno con cui condividere il proprio futuro e un meritato “vissero per sempre felici e contenti”.

Nonostante le varie proposte ricevute, Ida Platano si è innamorata di Riccardo Guarnieri con cui la storia d’amore ha vissuto diversi alti e bassi prima di chiudersi definitivamente. La coppia, dopo essersi lasciata e aver provato a percorrere strade diverse, era tornata insieme lasciando il programma di Maria De Filippi per vivere la relazione senza telecamere. Il rapporto, però, non ha funzionato.

LEGGI ANCHE—>Ida Platano compleanno: “Gli ultimi due anni sono stati molto difficili”

Ida Platano età

Ida Platano vive a Brescia ma è nata in Sicilia, terra d’origine a quanto pare dei suoi genitori.

Nel suo passato si nasconde un grande amore, la cui fine repentina ha letteralmente spiazzata e spezzato il cuore della dama. Questo però non vuol dire che ida abbia rinunciato all’amore, soprattutto perché nella sua vita, da ben 7 anni, ce n’è uno veramente speciale: Samuel, suo figlio.

Questa donna classe 1981 energica, attiva e con tanta voglia di fare, ama tenersi in forma e pratica sport regolarmente, cosa che pare dare senza dubbio i suoi effetti (non so se avete notato il copro dela 36enne!).

Samuel però rimane il suo impegno principale e attorno alle esigenze del bambino ruotano poi le scelte della vita di Ida, sempre impegnata nel suo amato lavoro di parrucchiera ma assolutamente non disposta a rinunciare a svaghi e amicizie.

La storia con Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri sembrava da subito aver conquistato una posizione di vantaggio nelle grazie di Ida Platano, al di sopra di tutti i signori del trono over ma i due avevano in principio deciso di frequentare anche altre persone.

In particolare Ida è uscita al contempo anche con Angelo e Sossio Aruta ma, di fronte agli ultimatum di Riccardo, propenso sin da subito a limitare la sua esperienza a Uomini e Donne a rapporti “monogami”, la dama ha deciso di interrompere la frequentazione con gli altri cavalieri. La cosa però sembra non aver generato la svolta che Ida forse auspicava.

Ida Platano non tollera infatti i molti segreti che avvolgono il passato di Riccardo e ciò continua a far perennemente vacillare i loro rapporti, a tal punto da esser stati già bollati come i nuovi Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Dopo vari alti e bassi, come vi abbiamo raccontato su, Ida e Riccardo hanno provato a darsi una vera chance, ma purtroppo, non ha funzionato.

Dopo un confronto di fuoco nel salotto di Uomini e Donne, Ida e Riccardo non si sono più sentiti. Guarnieri è così tornato a Uomini e Donne per cercare l’amore trovandolo in Roberta Di Padua con cui sta vivendo una storia d’amore mentre Ida Platano, dopo l’addio della coppia, è tornata nel parterre del trono over nella puntata trasmessa il 15 aprile.

L’avventura a Temptation Island

Ida Platano ha partecipato a Temptation Island con l’allora compagno Riccardo Guarnieri. Nel villaggio dell’amore, ha attirato l’attenzione di Giovanni Longobardi, calciatore di 35 anni di Napoli ma residente a Positano, e Davide Matteini, ex calciatore anche lui e proprietario di una tabaccheria a Livorno nonché padre di tre figli, ma tutto è rimasto sul piano dell’amicizia.