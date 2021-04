Ida Platano torna a Uomini e Donne per cercare l’amore: dopo l’addio a Riccardo Guarnieri, la dama conoscerà Luca Cenerelli?

Ida Platano torna ufficialmente ad essere una dama del trono over di Uomini e Donne. Tra le protagoniste più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi, ufficialmente single, nella puntata in onda il 15 aprile, Ida torna ad accomodarsi nel parterre per cercare il principe azzurro.

Con i capelli lunghi e scuri e un sorriso rassicurante, Ida Platano che ha sempre avuto dalla propria parte il sostegno di Gianni Sperti e Gemma Galgani, è pronta a rimettersi in gioco dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Tra i cavalieri attualmente presenti in trasmissione, chi conquisterà le attenzioni di Ida?

Ida Platano torna a Uomini e Donne: “Ho notato Luca Cenerelli”

Single, dopo aver festeggiato il 40esimo compleanno, Ida Platano spera di trovare finalmente l’amore della sua vita nello studio di Uomini e Donne dove si sono formate tante coppie come quella Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta che hanno emozionato il pubblico con una proposta di matrimonio.

Sognatrice e romantica come l’amica Gemma Galgani che sta vivendo un periodo particolare non riuscendo a trovare un uomo con cui dare il via ad una frequentazione importante, Ida ha deciso di tornare senza farsi molte aspettative. Tra i cavalieri del parterre c’è sicuramente qualcuno che potrebbe conquistarla. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, pensando ad un suo probabile ritorno in trasmissione, Ida aveva svelato di essere incuriosita da due cavalieri.

“Mai dire mai. In particolare, ho notato Gero Natale e Luca Cenerelli”, aveva detto Ida dopo la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. A distanza di tempo, ida ha deciso di tornare davvero. Nel parterre non c’è più Gero Natale che ha deciso di lasciare la trasmissione non sentendosi ancora pronto a tuffarsi in nuove conoscenze dopo la fine di una storia d’amore.

C’è, tuttavia, ancora Luca Cenerelli che è super corteggiato. Il cavaliere che sta frequentando da un po’ di tempo la dama Elisabetta, non ha ancora concesso l’esclusiva a nessuno. Deciderà di conoscere anche Ida?