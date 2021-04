Patate, formaggio e burro: basta questo per preparare un contorno velocissimo che riuscirà anche a chi non è pratico di cucina, sono le patate matte cotte al forno

Per alcuno sono un contorno da usare accanto ad un piatto a base di carne., Per altri possono diventare direttamente un secondo piatto, da portare anche sul posto di lavoro per il pranzo fuori casa. Per tutti le patate matte al forno sono una delizia vera, con un condimento semplice ma genuino.

Servono soltanto delle patate bianche, che reggono meglio la doppia cottura prima in acqua e poi in forno, un formaggio filante tipo scamorza (o provola) e qualche fiocchetto di burro. In pochissimo tempo avrete pronto un piatto completo e risparmioso.

Ingredienti

800 g patate

350 g provola affumicata

burro q.b.

Patate matte al forno, tempo di preparazione e di cottura

Questa ricetta è geniale anche perché pronta in poco tempo. Cinque minuti per pelare e affettare le patate oltre che il formaggio. Altri 10 per sbollentare l’ingrediente principale e poi 20 in forno. Ma soprattutto mentre cuociono non c’è bisogno di guardarle, quindi potete anche fare altro.

Preparazione

Lavate e sbucciate le patate (ma potete anche preparare questa ricetta con la buccia), poi tagliatele a fette spesse circa un centimetro. Mettete a bollire una pentola con acqua leggermente salata e quando bolle mettete a cuocere le fette di patate.

Dovranno bollire per circa 10 minuti perché non devono essere cotte totalmente, solo morbide. Poi scolatele e asciugatele con carta assorbente da cucina. Lasciatele da parte e affettate anche la provola affumicata

Ungete una pirofila da forno con un po’ di burro e piazzate sul fondo uno strato di fette di patata sbollentate. Quindi coprite con uno strato di provola affumicata, poi ancora uno strato di patate e uno di provola sempre tagliata sottile.

Cuocete le vostre patate matte in forno statico preriscaldato a 190-200° (secondo la sua potenza) per circa 20 minuti .

In pratica la provola deve essere e cominciare a prendere colore in superficie. A quel punto sfornate e aspettate una decina di minuti prima di servire. Ma questo contorno è buono anche tiepido.