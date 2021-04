Ultimo, il suo annuncio delude i fan: “Sono il primo a soffrirne”

Ultimo, sul suo profilo Instagram, ha fatto un importante annuncio a tutti i suoi sostenitori, deludendo purtroppo le loro aspettative.

Ultimo non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, è diventato uno dei cantanti più amati nel bel paese. Tant’è che i suoi fedeli sostenitori non vedono l’ora di poterlo vedere suonare dal vivo, ma purtroppo ormai a causa della pandemia sono anni che il cantante non può esibirsi per loro ed è stato costretto a rimandare il suo tour negli stadi, fissato in un primo momento nel 2020.

I concerti, secondo quanto annunciato in precedenza, sarebbero dovuto svolgersi quest’anno ma purtroppo nessuna comunicazione ufficiale era ancora arrivata. Per questo motivo tutti i fan del cantante hanno iniziato ad inondarlo di messaggi su Instagram, chiedendogli spiegazioni riguardo ai biglietti che avevano precedentemente acquistato.

Il cantante purtroppo è stato costretto ad annunciare loro una triste verità. Quale? E’ stato costretto a rimandare il tour nel 2022. Ecco le sue parole.

Ultimo costretto a rimandare il tour nel 2022: “Mi mancate”

Ultimo ha comunicato che tutti i concerti previsti sono purtroppo slittati al prossimo anno, nella speranza che con l’aumento delle persone sottoposte al vaccino sia possibile riprendere la vita di sempre e di conseguenza anche tutti i concerti lasciati in sospeso dal 2020 in poi.

“Sono 2 anni che sogno questo benedetto tour e ricevo ogni giorno i vostri messaggi in cui cercate giustamente notizie riguardanti i biglietti” ha esordito il cantante sul suo profilo Instagram. “Mi spiace molto e credetemi sono il primo a soffrire di tutta questa situazione e se potessi salire sul palco tra 5 minuti e suonerei in tutti e 15 gli stati senza fermarmi tra uno e l’altro” ha proseguito. “Purtroppo non sarà così e spostiamo le date a 2022. I vostri biglietti rimangono validi per quelle date e a breve verranno comunicate vi voglio bene e mi mancate” ha concluso amareggiato.

Ultimo ha rimandato il tour nel 2022 e non ha potuto nascondere tutta la sua delusione in queste tristi parole.