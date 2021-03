Jacqueline Lunadi Giacomo è la nuova fidanzata di Ultimo: foto di Nicolò Moriconi con la figlia di Heather Parisi.

Ora è ufficiale. Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, è la nuova fidanzata di Ultimo. Il cantautore romano ha ufficializzato la storia con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Una foto scattata al tramonto, in un posto romantico, in cui si godono il tempo che trascorrono insieme.

Nessuna parola, nessuna dedica, ma un semplice cuore rosso con cui Nicolò Moriconi, vero nome di Ultimo, ha reso pubblica la storia con Jacqueline Luna dopo i rumors degli scorsi giorni.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo fidanzati: boom di like sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Non ha mai amato parlare della propria vita privata, ma stavolta, Ultimo ha deciso di rendere pubblica la sua storia con Jacqueline Luna, la figlia nata dall’amore, oggi finito, di Hetaher Parisi con l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Jacqueline ha 21 anni e, negli scorsi giorni, tra le proprie storie di Instagram, ha pubblicato un video in cui mostrava Ultimo in barca. Non si sa come sia nata la storia tra il giovane cantautore e la bellissima Jacqueline, ma la foto pubblicata dal cantautore ha mandato in tilt i social.

“Ti meriti tutto l’amore di questo mondo”, “Bellissimi”, “Siete stupendi”, “Te la meriti tutta questa felicità”, “La tua felicità è la cosa più importante”, “Vi amo già”, “Vederti felice fa bene al cuore”, “Jacqueline credo in te, fallo felice e lui deve fare felice te”, “Una coppia meravigliosa”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti.



Anche Jacqueline, pur ha pubblicato una storia condividendo un collage con alcuni dei momenti trascorsi con Nicolò e che richiamano lo stesso scenario della foto pubblicata da Ultimo.

Per il giovane cantautore romano, dunque, è un momento sereno. Dal 2018, anno in cui trionfò nella sezione delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo con la canzone “Il ballo delle incertezze”, tante cose, professionalmente parlando, sono cambiate nella vita di Nicolò che, oggi, annuncia di aver ritrovato anche l’amore.