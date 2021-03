Avere uno stile di vita sano è sempre più consigliato. Scopri di cosa si tratta precisamente e di quali sono in benefici per la tua salute.

Negli ultimi anni sempre più persone sembrano perseguire il così detto stile di vita sano. Un modo di vivere che a detta di molti (e a ragione) favorirebbe una vita più sana e felice, allungandone così le aspettative e regalando una sensazione di benessere generale.

Non tutti, però, sono a conoscenza delle regole da seguire per raggiungere questo famigerato stile di vita sano né tantomeno conoscono i benefici ai quali porta. Per questo motivo, oggi, noi di chedonna.it faremo un po’ di luce sulla questione.

Cosa significa seguire uno stile di vita sano?

Le regole per far si che il proprio stile di vita sia sano sono poche e semplici ma assolutamente indispensabili per ottenere dei risultati positivi. Scopriamo quindi quali sono le più importanti e come applicarle.

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata. Senza alcun dubbio, la prima regola da seguire riguarda l’alimentazione. Questa deve essere il più possibile a base di cibi sani e non confezionati o lavorati. Dovrebbe essere priva di zuccheri, alcol, grassi saturi, conservanti e additivi e contenere frutta e verdura di stagione. Inoltre sempre più studi indicano l’importanza di fare pasti bilanciati ovvero contenenti tutti i macro nutrienti. Aspetto indispensabile per mantiene bassi i livelli di glicemia nel sangue e con essi anche l’infiammazione.

Fare attività fisica. Un altro aspetto importante è dato dall’attività fisica. Questa può essere intensa o meno e durare dai 30 minuti al giorno fino alle due ore. Ciò che conta è farla. Muoversi fa bene al fisico e alla mente e tra le altre cose allunga di tanto le aspettative di vita.

Dormire bene. Il sonno ci aiuta a rigenerarci durante la notte e serve al cervello per ricaricarsi. Per questo motivo è indispensabile dormire bene. Se si hanno problemi a riguardo si può seguire la così detta igiene del sonno che consiste nell’andare a dormire presto, nel non stimolare il cervello con tv, smartphone o pc almeno a partire da due ore prima di andare a dormire e nel creare un ambiente idoneo e al riparo da luce o suoni molesti in camera da letto.

Evitare gli eccessi. Uno stile di vita sano punta sempre alla moderazione. È quindi bene evitare alcol, fumo e qualsiasi tipo di eccesso. Ogni cosa andrebbe vissuta con calma e prestandole sempre la giusta attenzione. Niente ore piccole, niente eccessi alimentari, etc… Un pensiero che per alcuni può essere inizialmente deprimente ma che una volta sperimentato come ci si sente, diventa facilmente un’abitudine.

Prendersi cura di se. Aver cura del proprio corpo e della propria salute è importante al fine di mantenere il proprio stile di vita davvero sano. Mantenersi in forma, effettuare le visite annuali di controllo e aver cura di se come della persona più cara al mondo, sono gesti di affetto che ci si può dare solo personalmente e che sono indispensabili.

Rilassarsi. Per vivere bene è necessario eliminare lo stress. E per farlo può essere utile agire su se stessi. Non è infatti possibile agire sugli altri o sulle situazioni ma si può trovare un momento della giornata in cui dedicarsi alla meditazione o ad una passeggiata. Ciò che conta è trovare un proprio stato mentale rilassante da trasformare in una routine in grado di donare il giusto equilibrio interiore.

Circondarsi di cose e persone positive. Non tutti prestano attenzione a questo spetto ma prendersi cura del proprio stile di vita passa anche dallo scegliere con cura le persone delle quali circondarsi. Trovarne di positive, propositive ed in grado di donare emozioni positive è sempre la via da seguire. Al contrario, bisognerebbe tenere il più possibile lontane quelle che fanno star male o che creano tensioni e malessere. E quando proprio non si può? Del sano training autogeno per imparare ad ignorarle può essere di grande aiuto.

Seguire queste regole aiuta ad iniziare a vivere in modo sano, migliorando la qualità della propria vita e raggiungendo quella sensazione di benessere tanto auspicata. Benessere che si può riscontrare sotto diversi aspetti.

Perché fa bene avere uno stile di vita sano

Perseguire uno stile di vita sano aiuta sotto diversi aspetti a vivere bene. Scopriamo quindi quali sono gli effetti benefici ai quali si va incontro praticamente da subito.

Ci si mantiene in salute

Si ha più energia

Si è più riposati

Il buon umore migliora

Ci si vede meglio allo specchio

Si affrontano meglio le avversità

La mente diventa più ludica

Ci si circonda di persone positive

Si è più felici

Tutti benefici che migliorerebbero la vita a chiunque e che pertanto andrebbero perseguiti uno per uno iniziando proprio dalla cura del proprio stile di vita.