Simona Ventura non sarà alla finale di Sanremo 2021 causa Coronavirus: come si è contagiata la presentatrice?

Nel corso della serata finale di Sanremo 2021 Simona Ventura avrebbe dovuto comparire come co-conduttrice del Festival. Eppure, esattamente com’è capitato a Irama, costretto a un “Sanremo in smartworking”, anche Super Simo dovrà necessariamente rimanere lontano dal palco dell’Ariston per garantire la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e degli artisti che stanno partecipando al Festival.

L’annuncio di Amadeus in conferenza stampa

L’annuncio è stato dato dallo stesso Direttore Artistico del Festival durante la rassegna stampa prima della Finale di Sanremo 2021 in programma per stasera.

Come tutti quelli che avrebbero dovuto mettere piede all’Ariston, Simona Ventura è stata sottoposta a tampone di controllo ed è stata trovata positiva al Coronavirus. Quest’evenienza rende assolutamente impossibile la sua presenza al Festival.

Amadeus, amico della Ventura, ha aggiunto: “Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo”.

Non è l’unico problema contro cui il Festival di Sanremo 2021 dovrà combattere: Irama è tenuto ancora in isolamento a causa della sua vicinanza professionale con una persona trovata positiva, Ibrahimovic ha rischiato di non arrivare in tempo all’Ariston a causa di un grave incidente in autostrada e i microfoni che hanno dato forfait durante una delle esibizioni della serata cover.