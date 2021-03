Amadeus interrompe la performance di Fasma: piccolo incidente in diretta

Amadeus è stato costretto ad interrompere la performance di Fasma al Festival di Sanremo a causa di un piccolo incidente in diretta.

Amadeus questa sera ha dovuto fare i conti con il bello della diretta. Il direttore artistico, durante la performance di Fasma e Neffa, è stato costretto ad intervenire sul palco in quanto il microfono del giovane cantante non funzionava e per il pubblico da casa è stato impossibile poter ascoltare la sua performance, rendendo vani i suoi sforzi.

Amadeus ha interrotto la performance di Fasma, avvisando il cantante di quanto stesse accadendo per poi mandare in onda la pubblicità, giusto il tempo di poter porre rimedio al problema creatosi poco prima. Il giovane artista è rimasto senza parole, ma è riuscito a ritrovare la forza per continuare dopo il piccolo break con la sua performance nonostante una certa delusione provata a causa di ciò che è accaduto.

Il microfono di Fasma non funziona: Amadeus manda in onda la pubblicità

Purtroppo il bello della diretta comporta anche questo. Incidenti del genere possono capitare e per questo motivo Amadeus, non appena si è reso conto che le cose non stessero proseguendo nel verso giusto, è prontamente intervenuto sul palco al fine di poter subito far tornare la situazione normale. In quanto Fasma rischiava di essere penalizzato dal pubblico, che non poteva avere modo di sentirlo cantare visto che il suo microfono non funzionava.

Nonostante la delusione iniziale, in quanto aveva quasi finito la prima parte del ritornello, il cantante, che ha conquistato tutti con la sua storia, non appena il programma è tornato in diretta su Rai 1, ha iniziato la sua performance da capo insieme a Nesli riuscendo a portare al termine il suo obiettivo: quello di emozionare il pubblico del piccolo schermo.

Ama che cerca di capire chi è FASMA tra i due #Sanremo2021 pic.twitter.com/e9GsEQAOXJ — Lorenzo Rossi (@LorenzoRossi91) March 4, 2021

In maniera inevitabile l’incidente di Fasma a Sanremo nel giro di pochi secondi è diventato virale e la clip che ritrae quanto accaduto, che trovate poco più in alto, è già impazzata sui social più famosi.