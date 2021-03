Amadeus durante la diretta di questa sera ha spiazzato Fiorello al Festival di Sanremo facendogli ascoltare un messaggio di Vasco Rossi.

Sanremo è pronto come sempre ad iniziare con il botto ed anche questa sera, a livello di sorprese, non ha di certo deluso il pubblico del piccolo schermo. Ogni sera, infatti, Amadeus e Fiorello, in particolar modo quest’ultimo, prendono il loro telefono cellulare e chiedono ai loro colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo di telefonarli in diretta.

I vip non si sono di certo fatti attendere ed hanno più volte telefonato durante la messa in onda della manifestazione canora. Qualche esempio? Da Mara Vanier a Jovanotti hanno chiamato Fiore per prendere parte, seppur per qualche secondo, al Festival più amato dagli italiani. Questa sera però il padrone di casa ha voluto stupire la sua spalla, facendogli ascoltare un messaggio che gli è stato inviato dal re della musica rock in Italia: Vasco Rossi, che ha voluto complimentarsi per il Festival che stanno realizzando.

Amadeus ha stupito Fiorello a Sanremo, che non si aspettava di certo un momento del genere durante il corso della puntata.

Festival Di Sanremo: Vasco Rossi si complimenta con Fiorello e Amadeus

Al Festival di Sanremo 2021, il direttore artistico, che poco dopo è stato costretto a dover interrompere la performance di Fasma, ha stupito Fiorello che soltanto la sera prima si era esibito con un pezzo di Vasco Rossi ed è rimasto piacevolmente sorpreso di ascoltare dei complimenti da parte sua, ma nemmeno Amadeus si aspettava una cosa del genere ed a confidarlo è lui stesso in diretta.

“Quando mi è arrivato il messaggio” ha raccontato. “Ero convinto fossi tu che ne stavi facendo l’imitazione“ ha ammesso sorridendo, ancora incredulo di aver ricevuto una simile sorpresa da parte dell’artista che lo sta seguendo in questa difficile edizione del Festival. Festival che ha dovuto fare i conti con la pandemia, che gli ha impedito di portare in scena lo spettacolo che avrebbe voluto e soprattutto con la rinuncia del pubblico al Teatro Ariston.

Vasco Rossi si è complimentato con Amadeus e Fiorello per come stanno conducendo, nonostante le difficoltà, il Festival di Sanremo.