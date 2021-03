Sanremo 2021: Ibrahimovic sembrerebbero bloccato in autostrada. Arriverà in tempo per la terza puntata? Lo scopriremo

Sanremo, la serata duetti è in corso. I cantanti in gara insieme ai loro ospiti si stanno alternando sul palco dell’Ariston. Nonostante tutto sembra andare nel verso giusto la terza serata di Sanremo 2021 sta procedendo seppur con qualche piccolo intoppo.

In particolare durante la canzone “La Fine” con cui Fasma ha duettato insieme a Nesli, il microfono del cantante in gara sembrava non funzionare. Oltre a questo piccolo incidente di percorso sembra essercene un altro. Difatti Ibrahimovic, l’attaccante del Milan sarebbe dovuto essere stato sul palco di Sanremo 2021 questa sera. Secondo la scaletta infatti, sembrano essere saltati due momenti che prevedevano la sua presenza. Il motivo?

Ibrahimovic bloccato in autostrada: potrebbe saltare la sua presenza sull’Ariston?

Ibrahimovic non c’è nella terza puntata del Festival della canzone italiana. La comunicazione è avvenuta dal Fatto Quotidiano. il calciatore infatti non è ancora arrivato in Liguria per prendere parte alla terza serata della 71esima edizione della kermesse musicale. Lo svedese è rimasto bloccato in autostrada dove il traffico è stato rallentato da un brutto incidente stradale.

Ricordiamo infatti che ieri Zlatan non era presente a causa di una partita di calcio a cui doveva presenziare. Oggi avrebbe dovuto esserci il grande ritorno, ma così non è stato. Su Twitter qualcuno mostra un certo grado di sgomento, altri invece sembrerebbero essere sollevati dalla mancanza dell’attaccante del Milan.

Ibra bloccato in autostrada. Ogni tanto una buona notizia. #Sanremo2021 — Davide Maggio (@davidemaggio) March 4, 2021

L’arrivo di Ibra sul palco era previsto nella scaletta alle 22.05 ma a quell’ora Amadeus, direttore artistico e conduttore, non ha annunciato lo sportivo ma è andato avanti con la gara. Riuscirà Zlatan ad arrivare entro la fine della serata?

D’altronde questa sera era molto atteso un duetto tra Ztalan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic, ex calciatore oggi allenatore del Bologna. I due, amici da tempo, hanno preparato una cover di Io Vagabondo, celebre canzone dei Nomadi. Riusciranno a portarla in scena?