Vi siete chiesti cosa significano le spille di Fedez e degli altri Big a Sanremo? Ecco svelato il motivo.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 non abbiamo potuto fare a meno di notare di una certa spilla portata con fierezza dai cantanti in gara. Il motivo è abbastanza semplice e dal forte impatto sociale. Infatti, le spillette con i simboli dello stop e del play dalle tonalità di rosa e nero fanno riferimento all’iniziativa a favore dei lavoratori nel mondo dello spettacolo.

Infatti le spille hanno un significato di grande impatto e fanno riferimento all’iniziativa “I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa” sostenuta da Scena Unita, fondo istituito per supportate i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà a causa della pandemia.

Vediamo nel dettaglio.

La spilla benefica indossata dai big in gara

Il pubblico su Twitter si è chiesto infatti il significato reale di quelle spillette. Al contrario di quanto si possa immaginare le spille non sono solo un vezzo stilistico ma un’iniziativa benefica sostenuta da Scena Unita il fondo istituito per sostenere i lavoratori dello spettacolo in difficoltà durante la pandemia. Ad aderire all’iniziativa, portata sul palco di Sanremo per sensibilizzare l’opinione pubblica anche Fedez, Francesca Michielin, Casadilego e Francesco Renga.

Proprio Fedez lo aveva rivelato nelle sue stories pomeriggio spiegando il significato di questa spilletta. “Fa parte di un’iniziativa di Scena Unita, fondo destituito per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Quest’iniziativa è nata proprio per chiedere sostegno per i lavoratori di un settore devastato, ristori congrui, una rappresentanza specifica per avviare una riforma che ancora si attende. Un modo per essere vicino ai lavoratori del nostro settore che stanno soffrendo una crisi mai vista prima”.