Fiorello si rade al Festival di Sanremo 2021: Amadeus interviene

Fiorello è davvero imprevedibile e lo sa bene Amadeus che questa sera al Festival di Sanremo lo ha aiutato a radersi in diretta.

Fiorello è la carta vincente del Festival di Sanremo 2021 e il direttore artistico della manifestazione canora lo sa bene. Così com’è pienamente a conoscenza che lo showman per eccellenza è davvero imprevedibile ed proprio questo suo lato che tanto piace al pubblico del piccolo schermo, che non è rimasto affatto sorpreso dal suo gesto in diretta. Che cosa è successo?

Ciuri, così lo chiama il suo amico Amadeus, ha detto che fino a qualche tempo fa gli dicevano che lui iniziava ad avere una certa somiglianza con George Clooney. Ora, invece, con il passare del tempo, grazie ai suoi baffetti, somiglierebbe di più a D’Alema. Per questo motivo ha deciso di radersi in diretta, in modo tale da acquistare di nuovo tutto il suo charme.

Fiorello si è rasato in diretta al Festival di Sanremo e questo momento è già diventato virale sui social più utilizzati nel bel paese.

Amadeus aiuta Fiorello: la gag conquista il popolo della rete

Amadeus, che poco prima ha bloccato l’esibizione di Fasma a Sanremo, non ha potuto non presentarsi allo sketch messo in scena da Fiorello e lo ha aiutato a radersi in diretta televisiva su Rai 1, in modo tale da poter riconquistare tutto il suo fascino.

“Non stanno facendo altro che dirmi che sto assomigliando a D’Alema, ma tu ti rendi conto Ama?” ha esordito lo showman. “Ti rendi conto? Mia moglie mi ha telefonato per dirmi che è vero che gli somiglia, questa cosa mi manda fuori testa, ma ora torno ad assomigliare a George Clooney, visto che prima mi dicevano che ricordavo lui” ha aggiunto, mentre il padrone di casa era intento ad aiutarlo a radersi i baffi con un rasoio elettrico.

Fiorello a Sanremo 2021 si rivela ancora una volta essere una delle carte vincenti di Amadeus, che non poteva fare scelta migliore nel confermarlo di nuovo al suo fianco in quest’avventura.