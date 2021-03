Le 5 tendenze matrimonio a cui non rinunciare nel 2021

Le 5 tendenze per il matrimonio 2021 individuate dalla wedding planner Roberta Patanè. Cinque modi di interpretare il matrimonio in periodo di Covid-19 e viverlo in una magica semplicità.

Oggi si sa, a dettare le tendenze siamo noi, con le nostre ricerche on line ed in particolare per quanto riguarda il matrimonio, con le ricerche effettuate per immagine, in particolare sul mondo di Pinterest, il social di nicchia, quello che strizza poco l’occhio al mondo del gossip ma arriva direttamente al cuore e alla pancia di tutti coloro lo prendano come ‘consulente d’immagine’ non troppo privato ma che riesce ad essere un valido aiuto per ispirarsi ed organizzare anche il proprio matrimonio.

Il matrimonio del 2021 cambia e se ci sono tantissimi matrimoni previsti per il 2020 restati in sospeso, esistono coppie che pur di convolare a nozze, hanno deciso di adattarsi alle nuove regole e restrizioni causate dalla presenza del Coronavirus, creando un evento a misura di pochi, ma che rispetti in pieno le aspettative di una cerimonia piena d’amore e degli affetti più intimi. Scopri i 5 passi da seguire per scegliere il bouquet da sposa.

Le 5 tendenze che cambieranno il matrimonio nel 2021

Il matrimonio è un evento molto importante per una coppia e chi lo celebrerà in questo particolare periodo storico si scoprirà tenace, desideroso di vivere questo momento a tutti i costi e senza rinunciare a nulla, soltanto cambiando qualche particolare non di poca importanza ma di certo non indispensabile per coronare un sogno d’amore.

Il matrimonio del 2021 vuole location all’aperto, abiti dallo stile ricercato e dagli accessori originali, buffet organizzati secondo le regole per l’igiene e la sicurezza e senza dubbio un numero di invitati nettamente inferiore a quelli previsti nella maggior parte dei matrimoni italiani. La torta nuziale si trasforma e diventa un piccolo capolavoro di decorazione e gusto. Scopri anche, il kit salva sposa: gli oggetti immancabili da avere con se al matrimonio

Anche il makeup viene ricercato dalle future spose semplice e che esalti la bellezza naturale propria di ogni donna senza stravolgerne lo stile e la personalità.

Il wedding planner alla portata di tutti è senza dubbio il web ed in particolare alcune realtà social come Pinterest dove poter scoprire, attraverso le ricerche effettuate dalle persone, quali sono le esigenze e le tendenze che attirano di più gli sposi in questo periodo e, ad individuarne 5 in particolare è stata Roberta Patanè, una wedding planner che mette a disposizione il suo sapere condividendolo attraverso dei video e un blog personale.

Le 5 tendenze per il matrimonio 2021 secondo Roberta Patanè

Avete scoperto quali sono le 5 tendenze per il matrimonio 2021? Non vi resta che lasciarvi ispirare e creare una cerimonia che rispetti in pieno i vostri sogni, le vostre possibilità e purtroppo anche le nuove normative anti Covid!