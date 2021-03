Chi è Fasma? Età, altezza, vero nome, carriera, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sul giovane artista che partecipa a Sanremo Giovani 2020.

Fasma, il cui vero nome e Tiberio Fazioli, è un giovane artista che partecipa a Sanremo Giovani 2020.

Nome: Tiberio Fazioli

Età: 23 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 17 dicembre 1996

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantante

Account social: https://www.instagram.com/fasma_wfk/



Fasma: vita privata

Tiberio Fazioli, è nato a Roma il 17 dicembre 1996, e la sua età è dunque di 23 anni.Fin da bambino si avvicina al mondo della musica e comincia a comporre le prime canzoni quando ha soli 13 anni.

Su Instagram conta più di 84mila followers, ma della sua vita privata non si sa nulla. Non si sa, infatti, se sia fidanzato o se sia single. Nelle foto che pubblica sui social è spesso solo o in compagnia degli amici.

Fasma: carriera

Nel 2018, Fasma pubblica il suo primo EP ufficiale, WFK.1, dove ci sono alcune delle sue canzoni più conosciute come Monnalisa, M. Manson e Lady D.Si ispira a rapper di fama mondiale come Eminem, XXX Tentacion e Post Malone.

A dicembre 2019 partecipa a Sanremo Giovani convincendo sia la giuria che il pubblico che applaudono il suo talento. A febbraio 2020 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Per sentirmi vivo”. Ecco il testo della canzone:

Non ti voglio più scrivere

Dirti come vivere

Per non farti piangere

Ho fatto l’impossibile

Pensi non sia fragile

Pensi sia incredibile

Perché non scendon lacrime

Quando scendono a te

Ma a te sembra facile

Dirti che sto bene

Quando tutto non va

Ed è brutto stare insieme

Perché so quello che era

E il ricordo mi fa male

Del rapporto che c’era

Prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

Sono quello che odiavi di me

Baby perché non mi ami

Amore sbatti le ali

E vola via da me

Via da me, via da te

Via da questa città

Via da noi, via da te

E domani chissà

Questa fama, questa luce, questa notorietà

Non mi basterà, non mi servirà

E se dentro muoio lento

Sai che fuori sorrido

Io ti ho persa dentro il letto

Per tenerti vicino

Io ti ho visto per la strada

E sai che ti voglio in giro

E se adesso non mi molli è perché in testa ho un casino

E per questo ti scrivo

Oggi non mi parli perché in fondo ti uccido

Perché in fondo mi uccidi

Perché in fondo mi uccidi

Siamo uguali e opposti con i cuori divisi

Oggi dove sei, non lo so

Ieri eri tutto ciò che avevo io

Oggi chi sei non lo so

Abbiamo detto basta senza dirci addio

Ma a te sembra facile

Dirti che sto bene

Quando tutto non va

Ed è brutto stare insieme

Perché so quello che era

E il ricordo mi fa male

Del rapporto che c’era

Prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

Sono quello che odiavi di me

Baby perché non mi ami

Amore sbatti le ali

E vola via da me

Via da me, via da te

Via da questa città

Via da noi, via da te

E domani chissà

Questa fama, questa luce, questa notorietà

Non mi basterà, non mi servirà

E se dentro muoio lento

Sai che fuori sorrido

Io ti ho persa dentro il letto

Per tenerti vicino

Io ti ho visto per la strada

E sai che ti voglio in giro

E se adesso non mi molli è perché in testa ho un casino

Io ti ho nella testa

Tu mi hai detto resta

E vola via ma fallo con me

Io ti ho detto basta

Dai ti prego, scappa

Ma fallo lontano da me

Fasma torna al Festival sul palco di Sanremo 2021 con la canzone Parlami. Ecco il testo del brano:

“Vorrei darti la mia forza per vederti parlare

Non di ciò che ti succede ma parlare di te

Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te

Non dire non dire

Che ti va bene questo mondo bastardo

Anche con il posto rubi il posto di un altro

Anche se voglio io non posso cambiarlo,

Io non sono quell’altro

Che di me

Che di me

Ti rimane solo addosso il tabacco

Qualche foto e qualche vestito sparso

Anche se voglio io non posso cambiarlo

Io non posso cambiarlo

Ma noi sì

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami

Dimmi come faccio a stare bene così

Nei miei giorni no tu sei l’unico sì

Tu che mi parlavi e mi parlavi di te

E come se parlassi e parlassi di me

Quegli sguardi e quelle smorfie io le ho prese da te

Il modo in cui ora gridi tu l’hai preso da me

E sei tu che mi ringrazi

Ma grazie di che

Grazie a te ho tirato fuori il meglio di me

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami