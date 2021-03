Ghemon, chi è il cantautore e rapper italiano, in gara al Festival di Sanremo 2019? Età, carriera, fidanzata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere.

Ghemon è uno dei 24 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019. Il cantautore e rapper italiano partecipa con la canzone “Rose viola”, ma chi è davvero Ghemon? Qual è il suo vero nome? Età, carriera, fidanzata e tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Ghemon: vero nome, età, carriera

Nome d’arte: Ghemon

Vero nome: Giovanni Luca Picariello

Data di nascita: 1 aprile 1982

Età: 36 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Cantante, Rapper

Titolo di studio: Laurea

Luogo di nascita: Avellino

Altezza: 177 cm

Peso: 79 kg

Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, nasce ad Avellino, 1 aprile 1982. Dopo il diploma si trasferisce a Roma dove si laurea in Giurisprudenza alla LUISS. Amante della musica, a soli 18 anni, incide il suo primo disco ed è il 2018 quando per la prima volta partecipa a Sanremo. Nel 2007 pubblica il suo primo album La rivincita dei buoni a cui seguono E poi, all’improvviso, impazzire, Qualcosa è cambiato – Qualcosa cambierà Vol. 2, Orchidee e Mezzanotte, il primo dopo aver sofferto di depressione. Nel 2018 partecipa a Sanremo come ospite di Diodato e Roy Paci. Ha collaborato con Elodie e lo abbiamo visto negli Home Visit di XFactor 2018. A dicembre 2018 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019.

Ghemon ha sofferto di depressione come ha spiegato il padre ai microfoni del settimanale Di Più. “Mio figlio ha lasciato Milano, la città in cui abita, ed è venuto a stare con noi ad Avellino. Gli abbiamo fatto sentire il nostro affetto, lo abbiamo coccolato. Siamo stati attenti. Poi si è buttato nel lavoro e ha cercato con tutte le sue forze di uscire dalla depressione. Abbiamo potuto dare una mano standogli accanto, abbiamo superato questo problema insieme. Il Festival di Sanremo è stato un premio per lui, per le sue sofferenze, e per noi”.

Il padre, inoltre, ha svelato che, fino a qualche anno fa, Ghemon pesava 100kg. Oggi, invece, sfoggia una forma perfetta.

Ghemon: la fidanzata e gli amori passati

Ghemon è stato fidanzato con la disc jockey ligure Bianca Weiss Tabaton. E’ stata proprio lei ad aiutarlo a combattere contro la depressione. “Mi portò da suo padre, un celebre neuropsichiatra. E la diagnosi fu che ero depresso”, ha raccontato qualche tempo fa Ghemon.

Oggi è fidanzato con Giulia Diana, organizzatrice di eventi e stilista.