Tania Cagnotto mamma sprint: è nata la piccola Lisa | FOTO

La campionessa Tania Cagnotto diventa mamma per la seconda volta: la nascita della piccola Lisa è accolta con gioia ed empatia da amici e colleghi. Numerosi commenti sotto la foto che annuncia il lieto evento.

Tania Cagnotto, mamma campionessa. La nuotatrice, tempo fa, aveva fatto una scelta di campo: “Non vado alle Olimpiadi per dedicarmi alla famiglia”. Così è stato, dopo Maya (la primogenita nata tre anni fa) è arrivata Lisa. La Cagnotto è diventata mamma per la seconda volta, coronando nuovamente l’amore con Stefano Parolin. Il frutto di una relazione duratura porta un’altra splendida bambina a cui insegnare i valori dello sport e della condivisione. Approccio social per la campionessa che annuncia il lieto evento su Instagram, tanti colleghi e amici hanno approfittato per congratularsi con la mamma e il papà presi da questo nuovo fiocco rosa giunto con 9 giorni di ritardo rispetto alle previsioni.

Tania Cagnotto, emozione e felicità: “Benvenuta Lisa”

“Ce l’abbiamo fatta. Dopo ben 9 giorni di ritardo, la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo, piccola mia”. Tania Cagnotto appare raggiante, ma provata dal parto avvenuto secondo i crismi. Si susseguono i messaggi social e le felicitazioni: le prime immagini sono molto toccanti. Sembra un quadro in divenire la foto postata, così come in evoluzione saranno gli stati d’animo della famiglia Cagnotto sempre più allargata. Un tuffo al cuore, è il caso di dirlo, vista la loro specialità. Particolare che non trascura nessuno nell’augurare ai genitori tutta la felicità possibile.

“Auguri, avrà preso la rincorsa”, scrive Massimiliano Rosolino. “Che meraviglia, sono tanto felice per te”, aggiunge l’amica e collega Francesca Dallapè. Quando si parla di Cagnotto, viene spontaneo parlare anche d’amore: non solo materno, proprio attaccamento al vissuto di ogni attimo. Emozioni che trovano il giusto coronamento con la nascita di una nuova vita. Connubio fra aria, terra e acqua. Non serve altro, a parte l’abbraccio degli affetti più cari: quello, come si evince dalle foto postate, non manca mai.