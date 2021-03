Vittoria Ceretti: chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alla scoperta di Vittoria Ceretti, la top model italiana che all’ultimo momento ha sostituito Naomi Campbell a Sanremo, come è già successo sulle passerelle

Una bellezza tutta italiana che il, mondo ci invidia. E ora potremo anche conoscerla fuori dal suo mondo, quello delle passerelle e della moda. Perché Vittoria Ceretti salirà sul palco del Festival di Sanremo sostituendo di fatto Naomi Campbell, bloccata dalle leggi americane per la pandemia. Un cambio sul palco dell’Ariston dopo quello che c’è stato sulle passerelle.

Vittoria Ceretti, dalla provincia di Brescia alla conquista del mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria)

Nome e Cognome: Vittoria Ceretti

Data di nascita: 7 giugno 1998

Luogo di nascita: Brescia

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 177 cm

Misure: 76-59-87

Peso: 50 kg

Professione: top model

Stato civile: sposata

Tatuaggio: 1, un alieno

Account social: instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria)

Vittoria Ceretti arriva da un paesino della provincia bresciana, Gardone Val Trompia e lì è cresciuta con la sua famiglia. Ma fin da piccola aveva capito che le sue dimensioni potevano essere altre e così già a 14 anni ha partecipati al concorso ‘Elite Model look‘., Due anni dopo è arrivata anche la sua prima sfilata importante, con la Collezione Primavera/Estate di Dolce&Gabbana.

Da lì è entrata in una nuova dimensione, cominciando ad essere richiesta da più grandi stilisti del mondo. Nel 2015 è stata scelta come volto della campagna per la nuva collezione invernale di Giorgio Armani ed è anche entrata tra le #TOP50 di models.com mentre l’anno successivo è apparsa sulla copertina di Vogue Italia.

Nel 2017 è stata eletta ‘Model of the Year’ 2017 nel Readers’ Choice Awards di models.com e da allora a oggi ha sfilato per stilisti come Alexander McQueen, Givenchy., Versace, Moschino, Chanel Beauty, Alberta Ferretti e molti altri.

Gli amori di Vittoria nel mondo della musica: dalla Dark Polo Gang, al marito famoso dj

La bellissima Vittoria, occhi verdi che ammaliano, è seguita su Instagram da circa 900mila follower, ma tutti dovranno mettersi in pace. La scorsa estate infatti, con una mossa a sorpresa, ha fatto sapere via social di essersi sposata.

Il fortunato è il dj Matteo Milleri, fondatore nel 2009 del gruppo ‘Tale of Us’. Dieci anni più di lei, nato a New York ma cresciuto in Italia, è apprezzatissimo nel suo mondo musicale e gira il mondo per professione. Vittoria è innamoratissima e non lo nasconde. Sui social qualche tempo fa gli ha dedicato un bellissimo messaggio: “Amore della mia vita, rendi divertente tutto quello che facciamo insieme… mi fai essere una persona migliore ogni giorno, a partire dalle piccole cose., Sei onesto, sei la persona più pura che io abbia mai incontrato”.

Prima di lui però c’era stata un altro protagonista della musica italiana, molto chiacchierato, La Ceretti infatti è stata fidanzata con Tony Effe dalla Dark Polo Gang. Dopo aver lasciate lei, poi nella sua vita è entrata Taylor Mega, ma questa è un’altra storia.