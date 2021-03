Chi è Helena Seger? Scopriamo insieme chi è la modella, mamma di due figli, che ha stregato Zlatan Ibrahimović.

Chi è la compagna di Zlatan Ibrahimović?

Ecco tutto quello che conosciamo sulla ex modella svedese, madre di due figli e manager di Zlatan che vive la sua vita lontano dai social newtork.

Helena Seger: età, altezza e vita privata della ex modella svedese

Nome: Helena Seger

Età: 50 anni

Data di nascita: 25 Agosto 1970

Luogo di nascita: Lindesberg, Svezia

Segno zodiacale: Leone

Professione: Modella

Altezza: 1,65 m

Peso: –

Account social: non disponibili.

Partner: Zlatan Ibrahimović

Figli: Maximilian Ibrahimović, Vincent Ibrahimović

Helena Seger è la compagna di Zlatan Ibrahimović da più di vent’anni.

I due, infatti, si sono conosciuti nel 2001 e, da quel momento, non si sono più lasciati.

Un particolare ha attirato l’attenzione dei media: Helena ha undici anni più di Zlatan (anche se, a vederla, non sembra proprio!).

Mamma di due figli nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008, Helena ha deciso di dedicarsi totalmente alla famiglia.

Non ci sono profili social pubblici a suo nome, non rilascia interviste (pochissime, fino ad ora, le volte in cui ha deciso di aprirsi per i microfoni) e non mostra niente della sua vita privata.

Insomma, una vera anomalia nel mondo dello show business!

Helena ha raccontato di aver deciso, di comune accordo con il compagno, di lasciar perdere la sua carriera di modella quando sono nati i bambini.

Quando Zlatan appenderà gli scarpini al chiodo, i ruoli si invertiranno ed Helena tornerà al lavoro.

Nel frattempo, comunque, non crediate che batta la fiacca!

Secondo le indiscrezioni, in casa è Helena che comanda: non ci sono baby-sitter od aiutanti di nessun genere e lei stessa ha dichiarato di non fermarsi veramente mai.

In più, sempre secondo le voci, è proprio Helena a gestire tutto il giro d’affari di Zlatan che “vale” quasi 12 milioni di euro l’anno.

Insomma: manager di Zlatan Ibrahimović farà di certo la sua bella figura sul curriculum!

Il triangolo Zlatan, Diletta ed Helena: cosa è successo?

Alcune indiscrezioni, risalenti a questa estate, hanno attirato l’attenzione su un possibile triangolo amoroso che coinvolgeva i coniugi Ibrahimović e Diletta Leotta.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, tra Zlatan e Diletta sarebbe nata una simpatia decisamente interessante.

A quanto pare, i due sono stati visti andare a cena insieme ed alcuni collaboratori avrebbero spifferato i segreti più importanti.

Tra cene a porte chiuse, feste di compleanno mancate per un soffio ed una somiglianza veramente sconcertante, le insinuazioni si sono moltiplicate.

I media svedesi, poi, hanno sottolineato come, durante quest’ultima estate, i coniugi Ibrahimović non si siano mai fatti vedere insieme.

Al gossip, però, manca una parte fondamentale: le prove!

Nella foto qui sopra, Zlatan ed Helena sembrano in piena armonia: di Diletta, dopo i titoli di questa estate, non è rimasta traccia!