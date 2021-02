Festival di Sanremo 2021, Naomi Campbell dice no. I motivi del forfait

Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina. Aumentano le indiscrezioni sugli ospiti delle 5 serate. Intanto c’è già il primo forfait: Naomi Campbell non sarà presente all’Ariston. I motivi del dietrofront.

Proseguono le indiscrezioni sul Festival di Sanremo: con l’andare dei giorni, aumentano sempre più i rumors su possibili personalità presenti alla manifestazione. L’edizione del 2021, come ribadito ampiamente da Amadeus (Direttore Artistico della kermesse canora) e Fiorello, sarà ampiamente rimaneggiata rispetto al passato recente.

Le accortezze per prevenire i contagi da COVID-19 hanno stravolto la liturgia del Teatro Ariston: niente pubblico in platea, postazioni stampa contingentate e nessun programma in loco correlato al Festival. Centrale, quest’anno, sarà il ruolo delle radio per ottemperare ad alcune mancanze che, in altri tempi, non si sarebbero verificate. A tal proposito, c’è da registrare il primo forfait: Naomi Campbell non sarà presente alla manifestazione.

Festival di Sanremo 2021, Naomi Campbell assente: le altre quote rosa

Le ragioni in merito al dietrofront della celebre top model sono di natura sanitaria: non ce l’avrebbe mai fatta a tornare in tempo negli USA. Anche in America sono alle prese con regole stringenti per arginare la pandemia: senza contare che gli Stati Uniti vantano il triste primato di contagi e vittime da COVID-19 allo stato attuale. La situazione non consente, quindi, spostamenti in sicurezza. Allora niente.

Naomi guarderà l’evento da casa e sul palco dell’Ariston sarà sostituita da altre presenze femminili ugualmente degne di nota. Il nome più gettonato, al momento, è quello di Vittoria Ceretti. 22enne bresciana protagonista sulle passerelle di tutto il mondo: ha sfilato per diverse maison tra cui Chanel, Michael Kors, Louis Vuitton, Versace, Dior e Givenchy.

Oltre a lei, le quote rosa del Festival di Sanremo saranno composte dalle attrici Matilda De Angelis, Serena Rossi e Luisa Ranieri (che arriva dall’incoraggiante successo con la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”), le cantanti Elodie, Loredana Bertè e Ornella Vanoni, la giornalista Barbara Palombelli – con cui Fiorello ha promesso di ballare un valzer – e la conduttrice televisiva Simona Ventura. A dare ulteriore lustro all’evento, poi, la Direttrice d’orchestra, nonché giurata di AmaSanremo, Beatrice Venezi.

È quasi tutto pronto, ma la scaletta delle cinque serate – dal 2 al 6 marzo prossimo – potrebbe subire qualche modifica in corso d’opera. L’incognita Covid, con annesse varianti, potrebbe stravolgere ulteriormente i protocolli di sicurezza. Nel frattempo, il Presidente della Liguria Giovanni Toti assicura che il Comune di Sanremo sarà zona rossa dal 27 febbraio al 5 marzo: stretta necessaria per contenere gli spostamenti senza incorrere nel rischio di assembramenti.