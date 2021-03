Scopriamo tutto su Ramiro Levy dei Selton. Ecco chi è il fidanzato di Francesca Michielin, ex star di X-Factor e concorrente a Sanremo 2021 con Fedez

Ramiro Levy è l’uomo che fa battere il cuore di Francesca Michielin. La giovane cantante, ex star di X-Factor, ha ritrovato il sorriso dopo un periodo difficile proprio accanto al chitarrista dei Selton.

La Michielin parteciperà a Sanremo 2021 con Fedez. Saranno in gara con il brano “Chiamami per nome”. Si tratta della seconda volta della cantautrice sul palco dell’Ariston. Nel 2016 sfiorò la vittoria con il brano “Nessun grado di separazione”. Per Fedez, invece, è la prima volta da concorrente a Sanremo.

Quest’anno il Festival sarà diverso. Non ci sarà il pubblico in sala a causa delle restrizioni da Covid. Non sarà facile per i cantanti affrontare la platea vuota. Una sfida difficile ma non impossibile. La Michielin saprà dare il massimo anche questa volta, con la stessa grinta di sempre e il suo fidanzato farà il tifo per lei.

Ramiro Levy: chi è

L’artista è nato a Porto Alegre, in Brasile, il 26 maggio del 1985. E’ del segno dei Gemelli. Si avvicinato da giovanissimo alla musica e la sua storia professionale si lega a filo doppio con quella dei Selton, band di cui fa parte, formata a Barcellona nel 2005. Oltre a Ramiro, gli altri componenti sono: Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar. Ricardo Fischmann, invece, ha lasciato il gruppo nel 2017.

Ramiro Levy: Selton e discografia

Ramiro Levy è il chitarrista dei Selton. Nel 2006 la band partecipa al programma Italo Spagnolo di Fabio Volo. Una tappa fondamentale per la crescita professionale del gruppo, che viene notato dal produttore musicale di MTV Italia, Gaetano Cappa.

Grazie a questo incontro la band viene invitata in Italia per incidere l’album Banana à Milanesa del 2008. Il primo di una lunga serie di prodotti discografici di successo. Nel 2010, infatti, esce il secondo disco della band intitolato Selton, proprio come il gruppo.

Un successo musicale che li porta a girare il mondo, esibendosi in più di 100 concerti. Nel 2013 esce poi Saudade e, tre anni dopo, è la volta di Loreto Paradiso. Nel 2017, però, Ricardo Fischmann decide di lasciare il gruppo. Un addio a cui si lega il singolo Sampleando Devendra.

Ramiro Levy: Instagram

Ramiro è molto attivo su Instagram. Ha un seguito di oltre 2mila follower. Il musicista ama condividere con i suoi fan momenti di vita quotidiana. Non mancano le foto che lo immortalano mentre prova un pezzo da solo o con tutta la band.

La sua amica inseparabile è la chitarra. Oltre la musica, l’altra grande passione di Ramiro sono i viaggi. “La cosa bella di viaggiare da solo, è che scopri di non essere mai veramente solo. Basta guardarsi attorno per vedere che il mondo è pieno di posti e di persone incredibili”. Queste le parole del chitarrista che accompagnano lo scatto (vedi sopra) di uno dei suoi tanti viaggi.

Ramiro Levy: fidanzata

Ramiro Levy è fidanzato con Francesca Michielin. I due sono usciti allo scoperto di recente, ufficializzando la loro relazione. La cantante ha ritrovato il sorriso proprio con Ramiro, dopo un periodo un po’ difficile.

Il musicista è piuttosto riservato. Non ama molto parlare della sua vita privata. Anche la Michielin è molto discreta. La cantante però si è sbottonata in una recente intervista con Caterina Balivo a Vieni da Me. Nel corso della puntata la giovane artista ha raccontato un po’ della vita privata, arrivando poi a parlare della sua nuova storia d’amore.

La Michielin parteciperà a Sanremo 2021. Si esibirà in coppia con Fedez. Siamo certi che Chiara Ferragni e Ramiro Levy non si perderanno neppure una nota dei loro rispettivi partner!