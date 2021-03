Ultimo e Jacqueline Luna, figlia Heather Parisi, insieme in barca? Foto e video

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, insieme in barca: foto del cantautore e il video di lei fanno il giro del web.

Novità nella vita privata di Ultimo? E’ bastata una storia pubblicata dal cantautore romano su Instagram per scatenare il gossip e i commenti dei fans. Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, tra le storie di Instagram, ha pubblicato la foto di una ragazza bionda che i fans del cantautore hanno identificato come Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi.

Jacqueline, a sua volta, sul proprio profilo Instagram, tra le storie, ha pubblicato un breve video in cui si riconosce Ultimo mentre intona qualche nota.

Ultimo e Jacqueline Luna insieme in barca: amicizia o amore?

Ultimo, con le sue canzoni, continua a far sognare i fans che, in attesa di poterlo rivedere nuovamente dal vivo in concerto, continuano a seguirlo sui social. Su Instagram, il giovane cantautore romano che, per il suo 25esimo compleanno ha ricevuto gli auguri di Emma Marrone e Fabrizio Moro, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. Qualcuno ha pensato all’ex fidanzata Federica, ma i fans più attenti hanno riconosciuto in lei Jacqueline, Luna, la figlia di Heather Parisi.

Sia Ultimo che Jacqueline non si sono mostrati insieme, ma hanno pubblicato storie con lo stesso scenario in barca. Nessun commento da parte del cantautore romano e della ventunenne che, sui social, è seguita da 19mila followers. Jacqueline ha 21 anni ed è nata dalla storia tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Quella tra il giovane cantautore romano che, dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2018 ha scalato le classifiche e portato a casa sold out con ogni concerto, e la figlia di Heather Parisi sarà solo un’amicizia?

Nessuno dei due commenta le storie pubblicate su Instagram. Niccolò Moriconi, sin dal suo esordio sulla scena musicale, non ha mai amato parlare della sua vita privata preferendo far parlare di sè per la musica. Pochi giorni fa, infatti, ha annunciato che il singolo 7+3 dedicato alla mamma è stato certificato disco d’oro.