Roberta e Riccardo lasciano Uomini e Donne: il dubbio dei telespettatori

Roberta e Riccardo hanno scelto di lasciare Uomini e Donne e di viversi al di fuori del programma, ma come ha reagito il pubblico da casa?

Roberta e Riccardo per anni sono stati tra i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Lui per un certo periodo ha anche abbandonato il programma, in quanto ha iniziato una relazione con Ida Platano ma dopo numerosi alti e bassi, i due hanno scelto di dirsi addio e di separare le loro strade.

Libero di cuore e di mente, Guarnieri è tornato di nuovo negli studi Elios di Roma dove ha deciso, anzi hanno deciso, di dare una seconda chance alla sua relazione con Roberta. In quanto ci avevano provato già tempo prima ma le cose non erano andate come sperato. Anche questa volta non sono mancate le incomprensioni, ma oggi i due sembrerebbero aver messo da parte ogni rancore e vogliono provare a viversi la loro storia al di fuori del programma di successo di Maria De Filippi.

Roberta e Riccardo hanno lasciato Uomini e Donne facendo una vera e propria scelta, come quelle del Trono Classico, con tanto di petali e canzone romantica in sottofondo, ma come avrà reagito il pubblico del piccolo schermo di fronte a questo gesto d’amore? Non benissimo.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua sceglie Riccardo Guarnieri

A Uomini e Donne oggi è andata in onda la scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ma il pubblico del piccolo schermo non è sembrato particolarmente contento. O meglio: gli utenti della rete, in base a quanto potete leggere in alcuni dei più significativi commenti lasciati su Twitter come abbiamo riportato all’interno di questo articolo, si sono divisi in due fazioni.

Alcuni sono contenti che i due abbiano lasciato il programma, perché non apprezzano in particolar modo i loro rispetti personaggi nel parterre. Altri sembrano pensarla più o meno uguale, ma sono convinti che la loro storia non durerà tanto a lungo e che a breve li rivedremo di nuovo in studio al fianco di Gemma Galgani che oggi ha ricevuto proposte audaci in puntata.

TUTTI QUELLI A CUI MANCHERANNO ROBERTA E RICCARDO #uominiedonne pic.twitter.com/fUHZ6J71Kc — ª (@vale_enne) March 9, 2021

S.O.S.

Roberta e Riccardo non si seguono su Instagram, prevedo brutte notizie! #uominiedonne — gaia mattioli (@mattiogaia2001) March 9, 2021

Ma veramente ci siamo liberati di Roberta? #uominiedonne pic.twitter.com/QWMU6TVbLJ — LRDL + Måneskin stan account (@sherazadswift) March 9, 2021

Riccardo e Roberta via…..e come disse Tommy Zorzi ai Prelemi…. vi auguro il meglio… lontano da me!!!! #uominiedonne — Miky (@Miky49205529) March 9, 2021

Gianni da stan account di Ida a capo ship di Riccardo e Roberto.#uominiedonne pic.twitter.com/q1LXTsk0tu — Trashlansia (@trashlansia) March 9, 2021

E anche Riccardo ce lo siamo tolto dalle palle. Manca solo Gomorra e poi lo studio tornerà quasi normale. #uominiedonne — Lazybaby Katy️ (@__bloodshoteyes) March 9, 2021

Come andrà a finire tra Riccardo e Roberta?

Siamo tutti D’accordo? #uominiedonne pic.twitter.com/EMORy36gUq — Lᴜᴄᴀ⚡️ (@LucaCeh15) March 9, 2021

Roberta e Riccardo di Uomini e Donne riusciranno a stupire il pubblico del piccolo schermo? Staremo a vedere.